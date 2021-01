KvK Resumen di aña 2020:Un aña dificil cu hopi imprevisto y cambio

2020, mundo henter a wordo confronta cu un pandemia sin ningun precedente cu rapidamente a resulta den un crisis economico y social. Cu e introduccion y adaptacion di reglanan pa distanciamento social y di higiena, mayoria di e paisnan, incluyendo Aruba, a haya nan mes obliga di cera nan fronteranan temporalmente y a urgi nan ciudadanonan pa limita biahamento, tanto recreativo como pa trabao. Pa Aruba, cu turismo ta e pilar economico principal, e efectonan di e coronavirus aki (COVID-19) y e medidanan tuma tabata aun mas devastador y a trece hopi reto pa tanto Gobierno como nos empresarionan pa huntu trata di mantene nos Pais al flote.

Registracion y cancelacion

Hopi empresa mester a cera nan portanan, sea temporalmente o permanentemente. Sinembargo, a pesar di tur imprevisto y dificultad, toch por a mira cu nos empresarionan no a keda man crusa y a sa di haci algun cambio necesario den e maneho di e compania y den e actividadnan di e negoshi, reevaluando un ke otro y adaptando na e situacion coriente pa por a logra sobrevivi. Algun hasta a wak oportunidadnan nobo y den e adversidad toch a logra crea circunstancianan beneficioso y varios empresario hasta a dicidi di habri un negoshi nobo.

Te cu 31 di december 2020 tabatin un total di 1256 registracion nobo. Kiermen cu a pesar cu e aña tabata dificil pa comercio, nos a observa mas registracion nobo cu aña pasa, pues na 2019 tabatin 1108 registracion nobo. Den totalidad tabatin 566 negoshi cu a wordo cancela o likida e aña aki, mientras cu aña pasa esey tabata 715 negoshi. E sectornan den cual tabatin mas registracion nobo ta “Wholesale and Retail Trade” (225), Actividadnan di Consulta Profesional (167) y Construccion (133). Remarcabel ta cu e mesun sector di “Wholesale and Retail Trade” a conta cu mas cancelacion. Den e sector ey 116 negoshi a cera nan porta. Na di dos luga tin e sector di Hotel & Servicio di Cuminda (83). Na di tres luga tin e sector di Servicio Administrativo (72). E motibo principal di e cancelacionnan obviamente ta cu e actividadnan comercial a baha drasticamente, pero falta di financiamento y gastonan halto di opera un negoshi tambe ta factornan cu a obstaculisa continuacion di negoshinan.

Cambio y adaptacion

Mescos cu tur otro compania, KvK tambe mester a tuma cierto pasonan y a haci algun cambio y adaptacion interno. Por ehempel, pa por cumpli cu e protocolnan y reglanan di distanciamento y di higiena KvK a cera su portanan pa publico na comienso di e lockdown. Despues, KvK a limita e cantidad di bishitante na max. 10 persona simultaneamente paden na balie y na final a adapta su orario di oficina, cerando pa publico entre 12or di merdia pa 1or di atardi. Sinembargo, KvK a percura pa su productonan y servicionan keda accesibel na tur momento y tur comunicacion y transaccion via e chattool riba e website KvK y e plataforma digital MyChamber a keda funciona continuamente. Di e forma aki a keda al dia y tur informacion a wordo procesa y KvK a urgi y ta keda stimula pa transaccionnan financiero tambe wordo efectua mas tanto posibel digitalmente, sin necesidad di tin contacto fisico cu e clientenan. KvK lo sigui monitorea y evalua e situacion y lo publica riba su website y pagina di facebook ki dia lo por cuminsa opera bek cu e orario normal na comienso di aña 2021.

Actividadnan di KvK

Oficialmente, riba 8 di september 2020, KvK a cumpli 90 aña di existencia. Esaki conforme e decreto gubernamental otorga riba 8 di september 1930, den cual KvK a wordo oficialmente apunta como e instancia representante di comercio y industria di Aruba. Bao di e circunstancianan, KvK a opta pa pospone e celebracion di e conmemoracion aki pa 2021. Mas informacion di e celebracion lo wordo anuncia despues. No obstante, KvK toch a logra organisa algun actividad fisicamente pa nos empresarionan na comienso di e aña aki y manera ta custumber, a tene su Business Plaza – Step Forward! cu ta enfoca mas tanto riba companianan ya existente. Tambe a organisa 2 workshops cu e temanan: E Poder di Visualisacion y Pensando Creativo. Despues pa no laga e resto di aña pasa sin tin actividad, KvK a scoge pa organisa varios sesion digital cu a cubri un variedad di tema, e.o. 5 manera pa sigui dilanti cu bo compania chikito despues di e lockdown, Analisis di data basico pa negoshi, Ta un bon momento pa habri un negoshi nobo?, Transformacion digital di Aruba, Covid: leynan Laboral y Disolucion di un entidad legal. Alabes, a organisa tambe den forma virtual e actividadnan fiho di KvK, Business Plaza pa starters y Women in Business.

E aña aki lamentablemente mester a cancela e curso Empresario Independiente, pero si a logra tene e curso FAB (“Financiële Administratie voor beginners”, edicion 1 te cu 4).

Ta e intencion pa otro aña KvK continua cu sesionnan online pa asina duna atencion na diferente topiconan interesante y duna informacion practico pa nos comerciantenan. Pa esaki KvK lo haci uzo di experticio externo como tambe interno por medio di su miembronan di directiva y empleadonan.

Aporte y Conseho

Den e aña aki cu e comunidad comercial mester a lucha contra hopi contratiempo y cambio pa por logra sobrevivi, KvK na su turno a duna extra aporte, sosten y conseho tanto na Gobierno di Aruba como tambe na diferente empresanan. Huntu cu demas stakeholders, KvK a asisti na e diferente reunionnan cu Gobierno encuanto e deliberacionnan cu Hulanda y KvK a tin dialogo cu Minister Presidente y Minister di Finansas y Asuntonan Economico tocante e “Landspakket” pa Aruba y e topiconan concerniente, e.o. Subsidio di Gobierno pa Comercio, Alivio Fiscal y Modernisacion di e leynan Laboral. KvK tambe a forma parti di algun subcomision manera “Commissie Herstel en Innovatie” y “Committee Elimination of red-tape”, pa asina duna aporte pa por yega na concretisacion y por cuminsa ehecucion di e plan di recuperacion pa nos Pais.

Esaki ta sumamente importante y necesario ya cu ta premira cu e proximo añanan tambe lo tin hopi desafio ya cu lo sigui sinti e efectonan di e pandemia y lo mester sigui haci e cambionan necesario pa por adapta na e situacion.

Directiva y Personal di KvK ta desea henter e pueblo di Aruba, especialmente nos comunidad empresarial, un bon y felis clausura y cambio di aña, manteniendo e reglanan vigente di distanciamento y di higiena pa protege nos mes, nos sernan keri y nos dushi Aruba.

Aruba, 31 di december 2020

Camara di Comercio y Industria (KvK)

