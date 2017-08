KvK no ta contento cu e aumento di salario awor aki

Na e momento aki e aumento di salario minimo no tabata na su luga paso ningun dia KvK, ATIA y otro gremionan a ser informa manera mester ta pa e comerciante tabata prepara segun Sr. Ernst Mohamed.

Na comienso di aña KvK a sinta cu full gobierno y nan a bin na cierto areglonan y caminda cu lo respeta y informa otro. Di nan parti, KvK a mantene nan banda. Nan ta sumamente desapunta, ya cu atrobe comercio lo tin cu paga pa algo cu gobierno ta impone.

KvK no ta contra di un aumento di salario, pero mester wak ki ora ta impone algo asina y si ta prudente pa haci algo asina. Esaki lo trece mas gasto pa e comerciante y esey lo refleha den e prijs di e producto. Y al final niun hende no a bay dilanti. E empleado ta haya 100 florin di aumento pero un producto por costa 150 florin.

E aumento mester a bin, despues di un dialogo. Nan no ta contra, pero e timing di 1 Augustus, y normalmente comercio su bukinan ta cumisna 1 Januari y e ora nan mester ahusta nan bukinan. Esey tambe ta gasto. Cada rato cosnan asina ta gasto. Dado momento mester pensa si gobierno ta pensa ariba comercio. Dado momento comercio no por carga tur e pesonan aki mas. Aworaki WEMA tambe lo cera un di su filiaalnan. Den caya grandi, un pa un tur luga ta cera. Dus tin un razon pakico comerciante ta paga. E por ta e- commerce, economia ta malo. Esaki ta bon, pero pa ken?

A mustra Sr. Mohammed ariba e hecho cu Minister di Finansa Sr. Angel Bermudez a bisa cu tur hende tabata sa for di Februari pero cu e proceso mester cana su caminda. Segun Sr. Mohammed, informacion cu nan ta dispone di dje, cu esaki mester a bay for di Februari y pakico no a haci esaki for di Februari. Segun Sr. Mohammed nan ta introduci esaki 8 di Augustus cu forsa retroactivo pa 1 di Augustus. Mester a haci’e na un manera cu tur hende ta contento cun’e. Unico cos cu KvK ta comenta ariba dje ta cu nan no ta contento con esaki a cana y cu na e momentonan aki. Nan no ta contra di un aumento di salario, pero ta haci’e sin consulta cu e comerciantenan. E no ta afecta solamente e salario, pero tur otro gasto, manera seguro, AOV, pensioen. Tur eseynan ta bin acerca, segun Sr. Ernst Mohammed di KvK.

Sr. Mohammed ta di opinion cu pa loke ta e aumento mester a pensa bon y introduci’e na un manera cu tur hende ta bay di acuerdo cun’e. Na e manera aki ta impon’e ariba e comerciante, y no tin nada cu nan por haci ariba esaki. Si mester aumenta e salario minimo of no, e gremionan mester wordo involucra den esaki. Y na ningun momento KvK of ATIA no tabata involucra den esaki. Si esaki wordo discuti di diferente banda, tur cos ta di duna algo a cambio, manera un incentivo di impuesto, pero no ta asina cu cada biaha abo como gobierno ta impone. Aki rato e comerciante mester cera su negoshi pasobra cu e no por sigui carga tur e peso cu esaki ta trece cun;e. E ta algo incorecto y e no ta husto. Punto di bista di KvK ta cu nan no ta contra di e aumento di salario, pero ta contra di e manera con e cosnan aki ta bayendo segun Sr. Mohammed.

Sr. Mohammed ta sigui splica cu ta mei mei di aña, cambia tur bo contractnan, y cera y habri bo bukinan, esey no ta trece e gastonan di salario so, pero tambe e gastonan di e cambio cu mester wordo haci. Mientras cu si a anuncia e aumento pa 1 Januari, ta duna tur hende chance amplio pa nan ahusta tur e contractnan di awo, pa nan ahusta tur e gastonan cu ta bin di awo, pa balanza bo budget. Hopi comerciante no ta bay kibra cabes mas kico pa haci pa nan cubri nan gastonan, pero ta gewoon subi prijs.

Un fecha mas delanta lo ta ideal, manera 1 di Januari 2018, pero atrobe den combersacion, unda cu tur hende ta di acuerdo cu esey. Y na ki haltura tambe. Y pa nan haci un estudio den ki impacto esaki tin den e mundo comercial, segun Sr. Ernst Mohammed di KvK.