KvK no a dicidi ainda si ta sostene cobramento di 25 florin

Presidente di Camara di Comercio, sr. Ernst Mohamed, ta comenta cu nan ta den proceso pa tuma e decision si nan ta sostene of no ta sostene e decision pa cobra 25 florin pa recogemento di desperdicio.

Sr. Mohamed ta splica cu directiva di Camara di Comercio a sinta cu Minister y haya hopi informacion. Awo nan ta bay sinta y tuma un decision pa wak con nan ta bay sostene of no ta sostene e esaki. Nan ta ocupa tambe cu un documento di e reformacion di belasting di parti di Camara di Comercio. Nan comision di hervorming belasting ta casi cla cu e documento y nan lo presenta esey tambe na Minister y IMF. Nan no por bisa ainda si nan ta pro of contra e decision di Parlamento p’e cobransa di 25 florin, pero nan a haya e informacion cu nan tabata busca. Awo ta cuestion di compila e informacion pa nan tuma un decision. Sr. Mohamed ta di acuerdo cu mester busca un solucion p’e problematica di desperdicio cu tin actualmente y mester wak con ta haci esaki p’e cay menos pisa posibel riba hende. Nan preocupacion semper ta cu comercio tin cu paga. Locual nan kier ta pa hende wordo compensa a cambio di locual nan ta paga caba. Niun comerciante ta mira un reduccion di belasting of un subsidio cu ta biniendo. E comerciantenan semper ta dispuesto pa yuda, pero nan mester haya algo bek.

Sr. Mohamed ta mustra cu tin hopi aspecto di esaki cu mester analisa, pero cu e resultado final semper ta e solucion p’e problematica di desperdicio.

