KvK kier scucha opinion encuanto Reforma Fiscal

Diahuebs 12 di september 2019 Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a organisa un Town Hall Meeting caminda a invita pueblo y en particular comunidad comercial pa discuti riba e topico di Reforma Fiscal. Den un auditorio di KvK bon bishita por bisa cu a haya hopi bon puntonan y KvK ta hopi contento cu e resultado. Di e forma aki KvK lo por formula su punto di bista a base di loke ta biba cerca e comerciantenan y KvK lo trece e puntonan di preocupacion y e ideanan alternativo como solucion cerca gobierno. KvK ta di opinion cu e solucionnan cu a yega na oido di KvK y pueblo no ta esun mas faborabel pa comercio, pueblo di Aruba y nos turismo.

Town Hall Meeting riba Reforma Fiscal

Sr. Kawish Misier, presidente di directiva di KvK a hiba algun palabra caminda a splica e publico presente e motibo pa KvK organisa e Town Hall Meeting. KvK a delibera y tin algun idea cu lo kier presenta pero no kier haci esaki sin prome consulta cu e comunidad comercial. E intencion di e Town Hall Meeting ta principalmente pa duna oportunidad na e publico pa contribui cu ideanan y solucionnan. A duna e oportunidad pa nan expresa nan preocupacion cu e situacion actual y e incertidubre cu ta reina encuanto kico lo pasa unabes cu e Reforma Fiscal bay pa e siguiente fase.

E topiconan cu a wordo presenta e anochi aki tabata:

Menciona BBO riba e recibo pues pafo di prijs y riba recibo

Cobra BBO na frontera

Introduci Sugar Tax

Bronheffing riba salario di directiva/management y derecho di autor (royalties)

Publico a expresa nan mes

Loke a resalta den tur e comentarionan ta cu introduci mas impuesto no ta bay soluciona e problema pero lo haci Aruba mas caro. Esaki lo afecta nos pilar economico principal cu ta turismo y nos ta ya caba un destinacion hopi caro.

Hopi di esnan presente a expresa cu e “sugar tax” definitivamente no ta e miho solucion. E lo causa cu negoshinan ta haya nan forsa pa cera porta y e meta su tras no ta bon formula. A duna e ehempel cu un turista cu bishita Aruba ta bin pa por disfuta y relaha. Ademas compara cu un local cu por lo general ta gasta mas placa den weekend pa disfruta, e turista ta haci esaki tur dia. Pues come y bebe lo bira mas caro pa nos bishitantenan.

Publico a indica tambe cu gobierno mester enfoca mas riba con pa baha gastonan di gobierno y mehora e servicio pa cu comerciante y pueblo den tur departamento y control riba impuesto. Pueblo ta paga hopi na impuesto y ta lamenta cu no ta mira bek na kico berdaderamente nan ta contribuyendo.

Aclaracion di KvK riba articulo den medio di prensa

KvK a tuma nota di un articulo cu a sali den prensa y kier aclarea cu na ningun momento presidente di directiva di KvK, sr. Kawish Misier, a bisa loke e titulo di e articulo ta insinua. Loke sr. Kawish a expresa na medio di prensa ta cu pueblo ta preocupa y a duna como ehempel algun punto riba kico nan ta bisa. Tur comerciante tabata liber pa expresa nan opinion durante e Town Hall Meeting. Esaki ta parti di sugerencianan cu publico a duna y cu no obstantemente mester wordo mira cu KvK ta comparti e pensamentonan aki. KvK nunca a conseha y tampoco ta propaganda pa e comerciante no cumpli cu impuesto. Al contrario, KvK semper a para tras di e punto di cumplimento completo cu nos leynan.

KvK ta un institucion independiente y tin obligacion di informa publico y gobernantenan locual ta den seno di nos comercio y economia. KvK a tuma nota di tur e puntonan cu e publico a trece y lo bay discuti esaki den nan ceno. A base di esaki e directiva lo formula e ideanan den forma mas detaya posibel pa mustra gobierno kico ta e miho alternativanan.

Un danki un biaha mas na esnan presente pa nan contribucion. Si a caso un persona no tabata por ta presente of tin idea cu e kier trece dilanti por haci esaki libremente door di manda un e-mail pa [email protected] y KvK lo analisa e idea of solucion pa un miho Reforma Fiscal.

