KvK kier recorda comunidad comercial y pueblo en general: Tin te cu dia 25 di November pa duna comentario encuanto e ROPV cerca KVK

Camara di Comercio y Industria (KvK) kier informa comunidad comercial y pueblo cu por duna comentario riba e concepto “Plan Preparatorio di Desaroyo Espacial cu regulacion 2019”, pues e Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met voorschriften (cROPv) 2019 via e-mail cerca KvK te cu dia 25 di november. E ta importante pa henter e comunidad ta na altura di e plan aki y kico e ta encera. Gobierno kier finalisa e ROPv e aña aki y e ta bay ta un plan cu su efectividad pa e siguiente decada. Kico ta ROPv y dicon e ta importante? E ROPv ta percura pa e desaroyo di e areanan y e funcionalidad di e areanan di pais Aruba. Un ROPv ta carga e reglanan cu ta describi na kico areanan ta wordo destina, kico por wordo construi y e uso di e terenonan di Aruba. E regulacion di e ROPv ta e reglanan huridico na cua tur hende tin cu mantene nan mes. No ta solamente pa gobierno, pero tambe tur individuo y entidad existente. Esaki ta conta tanto pa propietarionan di terenonan eigendom como esnan cu tin tereno erfpacht. Un ROPv ta wordo formalisa pa asina defini e decisionnan y e forma di ehecuta esakinan pa por ta conforme na e ROP. Con bo por tuma nota di e ROPv? E documentonan cu tin di haber cu e cROPv ta disponibel riba e website di Direccion di Infrastructura y Planificacion (DIP) via www.dip.aw. Aki por download y asina tuma nota di e cROPv 2019 cu su splicacion, mapa di e plan y anexonan. Tur e informacion ta disponibel tambe desde 1 October te cu 1 December 2019 na oficina di DIP, den sala di lesamento di tur MFA y tambe tur filial di Biblioteca Nacional Aruba. Si a caso bo persona tin pregunta encuanto e contenido di e cROPv 2019 of su procedura, tuma contacto cu DIP na 527-7100, 527-7182, 527-7154, 527-7181. Bo opinion ta importante y tambe ta conta! KvK ta urgi comunidad pa informa riba e cROPv 2019 y duna bo opinion. Gobierno kier ricibi mas hopi comentario cu ta posibel pa asina formalisa un ROPv cu ta conforme cu deseo di comunidad en general. KvK ta urgi pa tur comerciante trece nan puntonan dilanti serca KvK pa asina por formula un documento cu ta hiba tambe e opinion di e comerciante. Pa entrega bo opinion, vision of sugerencia riba e cROPv mester corda cu e mester tin bon argumento. Tur hende por entrega esaki via e-mail na [email protected] y nos lo inclui e punto na loke KvK tin caba pa trece dilanti. Nos ta pidi pa haci esaki no mas tarda cu dia 25 di November 2019 y asina nos por completa e zienswijzen di KvK na tempo.

