Camara di Comercio y Industria (KvK) ta vocifera cu no por hustifica e aumento drastico y imprevisto di prijs di awa y coriente y ta condena cu WEB y ELMAR atrobe a warda te na ultimo momento (1 dia prome cu e implementacion) pa anuncia e ahustacion aki publicamente.

E aumento di e tarifanan di awa y coriente ta inespera y ta wordo implementa na un momento inoportuno ya cu mundialmente e presion financiero ta hopi grandi caminda tin inflacion halto y ta premira cu e situacion aki no lo mehora por lo pronto.

Na final di juni ultimo, a anuncia e intencion pa ahusta e tarifanan di awa y coriente entrante 1 di juli 2022, pero den consulta cu Utilities Aruba y Gobierno a dicidi di para e aumento y a duna e impresion cu no lo ehecuta esaki por lo pronto, sigur no a corto plaso, locual tabata reconfortante ya cu e stakeholders, incluyendo KvK, a enfatisa na varios ocasion caba cu tanto comercio como Pueblo en general no por carga cu mas gasto. Pesey ta di lamenta cu sin previo aviso, toch a dicidi pa implementa e aumento entrante 1 di augustus 2022 sin duna tempo na comercio y tur hende pa por prepara debidamente pa e costo adicional aki.

Un bes mas comercio ta wordo confronta di un dia pa otro cu gastonan adicional fiho y imprevisto cu no por a wordo presupuesta di antemano. Alabes, no ta conoci a base di cual calculacionnan a opta necesario pa aplica un ahustacion inmediato y asina halto (rond di 30%), ni tampoco pakico no a scoge pa introduci e aumento den fase, pa duna comercio debido tempo pa ahusta.

Tambe no a anuncia kico WEB y ELMAR mes a haci pa baha nan gastonan enbes di pone full e peso riba pueblo y comercio. KvK ta di opinion cu WEB y ELMAR tin cu demostra unda nan a corta den nan mesun gastonan.

KvK ta urgi WEB, ELMAR y principalmente Gobierno pa reevalua e situacion aki y ta enfatisa cu ta importante pa consulta cu stakeholders y expertonan prome cu introduci cualkier medida financiero ya cu tur costonan adicional no solamente ta hacie mas dificil pa nos economia por sigui recupera, pero tambe ta aumenta e peso social riba nos comunidad.