KVK: En conexion cu negociacion entre Aruba y Hulanda: Ta hopi urgente pa yega na un acuerdo cu Hulanda

Camara di Comercio y Industria (KvK), como representante di e comunidad empresarial, ta pone enfasis riba e urgencia pa tuma e pasonan necesario pa protehe e interes di Aruba su economia, comunidad y empresarionan. KvK ya caba a expresa di ta aplaudi dialogo entre Aruba y Hulanda. Sinembargo, e incertidumbre encuanto e disponiblidad di e fondonan pa Gobierno di Aruba por sigui duna e subsidio na empresanan, ta perhudica comercio en general severamente. Sin e subsidio aki, hopi negoshi no lo logra sobrevivi y esaki lo tin como resultado un collapse total di nos economia.

KvK ta consciente cu e situacion cu Gobierno di Aruba ta confrontando no ta facil y cu e decision cu wordo tuma lo influencia e futuro rumbo di e economia y democracia di nos pais. No obstante, den caso cu no por garantisa e ayudo financiero, comerciantenan lo haya nan mes obliga di reevalua nan posicion y opta pa cera nan negoshi o kisas sondea e posibilidad pa continua nan actividadnan comercial otro caminda den of pafo di nos region. Den e cuadro aki, KvK ta ratifica su sosten y ta sigui boga pa Aruba y Hulanda por yega na un acuerdo mas pronto cu ta posibel.

Ta sumamente importante pa fortalece nos economia y pa por garantisa e stabilidad y siguridad economico y social di henter e comunidad di Aruba. KvK, conhuntamente cu algun gremio comercial y tambe individualmente, a expresa su preocupacion na nos Premier den dialogo y por escrito y a señala cu na e momento aki no tin mas espacio pa por prolonga e pasonan y decisionnan cu mester wordo tuma. E situacion actual, debi na e pandemia di COVID-19, ta sigui eherce un presion enorme riba nos economia y sociedad. Awor cu Aruba ta registra dies caso nobo via transmision local, e reglanan di e plan di contingencia ta wordo reforsa y consecuentemente lo tin efecto adicional riba comercio, locual ta haci e necesidad pa ricibi subsidio aun mas urgente. Henter nos comunidad mester uni pa conhuntamente contribui na pone nos economia bek riba pia y asina limita mas daño na nos pais y logra sali for di e situacion dificil aki lo mas pronto posibel.

KvK lo sigui monitorea e desaroyonan di cerca y ta confia cu tumando e pasonan necesario, Aruba pronto lo prevalece y por cuminsa cu e recuperacion di nos pais, tanto riba tereno economico como social.

