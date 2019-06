KVK: Comunidad comercial no ta contento cu decision pa kita BBO for di recibo

Camara di Comercio y Industria (KvK) a tuma nota riba e comunicado di Gobierno di Aruba caminda cu Minister Xiomara Ruiz-Maduro a indica cu e cuidadano y negociantenan ta contento cu BBO/BAZV y BAVP lo no aparece mas riba recibo. E punto aki sigur no ta cuadra cu loke e gremionan comercial den nomber di e comerciantenan local di tur sector di nos economia ta bogando pe pa lunas caba. A dirigi un carta pa Gobierno y Parlamento for di december caba encuanto e topico aki. E comerciante contrario na e ponencia di e minister, kier mira cu tin transparencia riba e recibo y esaki kiermen cu BBO/BAZV y BAVP mester aparece riba e recibo pa tur hende por wak e total cu ta cobra pa benta di servicio y producto hunto cu e impuesto. Kitando e impuestonan aki for di e recibo ta trece desconfiansa y ta haci cu Aruba lo mustra mas caro en particular pa e turista. Tampoco por sa cuanto a hisa e prijs pa cubri gasto di BBO/BAZV y BAVP. E impacto ta afecta turismo y imagen di Aruba y lo crea e impresion cu costo di bida na Aruba ta mas halto. Tanto local como turista ta indica esaki caba. E impuestonan y primanan social cu a subi recientemente a disminui e poder di compra y haci bida na Aruba mas caro.

Den esaki mester aclarea tambe cu despues di keda insisti hopi cu gobierno pa no implementa e propuesta di sconde BBO den e prijs, Gobierno a bin cu un otro propuesta pa extende e periodo di implementacion cu 3 luna. Mester keda bon cla si cu e meta final cu e gremionan kier logra ta keda cu BBO/BAZV y BAVP mester keda aparece riba recibo. Hasta e proximo fase fiscal a keda anuncia y den consulta cu gremionan.

Comerciantenan no ta di acuerdo y ta malcontento cu e propuesta di ley nobo di impuesto di december, pasobra e no ta duna transparencia y e consumidor lo bay cuestiona e prijsnan. Encuanto e decision, den un reunion cu Gobierno, KvK a conseha Gobierno caba pa semper busca conseho di esnan cu ta wordo afecta y asina yega na trece solucionnan practico y transparente pa pueblo y e sector priva por carga.

