KvK a tene un reunion fructifero cu Minister di Finansas tocante reforma fiscal

Diahuebs 22 di augustus, Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a tene un reunion cu Minister di Finansas, sra. Xiomara Ruiz-Maduro. E reunion tabata uno positivo caminda tanto KvK como e Minister a discuti abiertamente riba e punto di impuesto en particular e importancia pa laga BBO riba recibo y e consecuencianan cu esaki ta bin cune.

KvK a informa Minister riba tur e beneficionan cu ta presenta si laga e BBO riba e recibo. Gobierno y e consumidor ta beneficia di e transparencia aki. E consumidor por verifica kiko ta e prijs real y kiko ta su pago na BBO/BAZV/BAVP. Pa comercio e administracion ta hopi simpel y barata, uzando paketenan di computer di mercado of un bon manual di papel cu por compra den boekhandel, pa cumpli cu calculacion y pago. KvK a expresa su preferencia pa tin un tarifa unico di 6.0% di benta di Producto y Servicio solamente (sin inclui e suma di impuesto) ariba di bon, cu mester ta completamente identico cu e pago cu tin cu haci pa Gobierno, uzando e modelo, por ehemplo di Merca. Minister a tuma nota di tur e informacion cu KvK a trece dilanti den forma abierto y a informa cu e lo sinta cu tur stakeholder pa tende tur sugerencia cu nan lo por tin. Pa loke ta e cambio di BBO pa otro sorto di belasting indirecto, KvK a conseha Minister pa considera e forma di cobra BBO manera sugeri, ya cu esaki ta ofrece varios beneficionan p.e. e ta sumamente rapido l pa implementa. KvK tambe a entrega Minister un sinopsis y comparacion di e diferente impuestonan indirecto den uzo awendia y di cada uno su beneficio of desbentaha y con KvK a yega nan e decision pa sugeri e modelo di sales tax pa cobra nos BBO/BAZV/BAVP. KvK a pone su organizacion disponibel pa sinta cu e comision cu ta trahando riba e reforma fiscal pa splica tur locual KvK a presenta.

KvK kier a alerta e Minister riba e situacion di competencia inhusto di cierto wholesalers y comerciantenan den tienda ta confronta cune diariamente. Tin comerciantenan preocupa cu tin negoshinan ilegal cu diariamente ta importa productonan y ta capas di pone prijs mas abou pasobra nan no ta cumpli cu rekisitonan pa haci negoshi manera registra e negoshi y paga belasting. KvK ta sostene e empresarionan y hopi di nan ta kere den competencia pasobra esaki ta hisa e calidad di e producto y servicio y di nan benta ta cumpli cu belasting y beneficionan social di empleado. Pero e comerciantenan ta haya cu esaki mester keda den un forma husto caminda ta reina un ‘level playing field’. Un comerciante cu ta cumpli cu ley no por competi contra negoshinan ilegal cu no ta cumpli cu leynan di impuesto. Esaki ta resulta cu e gastonan pa mantene un negoshi ta mucho halto anto KvK tin diferente option con pa combati esaki.

KvK su intencion ta pa hunto cu Gobierno yega na solucionnan practico y factibel. Comercio mester por sigui crece door di elimina e obstaculonan cu nan ta confronta cune manera red tape cu ta obstaculisa e negoshi pa establece door di trece mas gasto y perdemento di tempo. Si nos kier stimula comercio y inversionistanan, e ora Gobierno tin cu percura cu e leynan ta facilita y duna espacio na negoshinan pa establece y haya forma pa haci ganashi mientras ta cumpli cu ley y paga impuesto di e negoshi.

E reunion a duna indicacion di un bon relacion y cu tin un caminda pa cana pa yega na un bon reforma fiscal. KvK ta positivo y a indica na Minister cu KvK kier contribui pa hunto cu Gobierno traha na bienestar di Aruba.

Directiva di KvK ta agradecido pa e oportunidad presenta pa expresa su punto di vista y scucha esun di Gobierno den reunion aki.

