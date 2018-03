KvK a tene prome reunion cu Minister di Husticia

Diaranson 14 di maart ultimo, Comision di Caya Grandi di Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a tene e prome reunion cu Minister di Husticia, sr. Andin C.G. Bikker, pa por intercambia ideanan y trece solucion pa mehora e siguridad y di e forma aki contribui na trece bida y sigui desaroya Caya G. F. (Betico) Croes, nos Caya Grandi.

Siguridad

E punto mas importante pa Caya Grandi cu ta rekeri e atencion di e Minister di Justicia ta e parti di siguridad di e comerciante, su negoshi y e bishitante di Caya Grandi. Di un encuesta haci over Caya Grandi a sali cu e siguridad mester su debido atencion.

Minister a informa cu desde 9 di maart caba a cuminsa monitor Caya Grandi y vecindario. A uza agentenan uniforma y no-uniforma na pia, riba bicicleta y tambe cu vehiculonan di motor tanto den dia como anochi pa por colecta informacion riba e situacion actual. A indica tambe cu e dia despues di e reunion cu KvK caba a cuminsa patruya mas frecuentemente den Caya Grandi y vecindario. Cuerpo Policial lo bay tin mester di crea cupo di trabou y lo mester mas forsa laboral pa mantene esaki. E proyecto di camara di siguridad den diferente area di Caya Grandi lo ser reanuda pa wordo poni den ehecucion. KvK a trece algun sugerencia caminda comercio ta complementa e camaranan di siguridad den areanan publico. Minister a indica cu lo traha pa forma un Plataforma Nacional pa Control di Criminalidad. Lo implementa un task force cu ta consisti di miembronan representando sector publico y priva.

E situacion problematico cu adictonan ambulante den vecindario di Caya Grandi lo haya atencion pero esaki ta responsabilidad di Minister di Salubridad Publico. Intencion ta pa nan haya ayudo pero wordo aloca pafor di vecindario directo di Caya Grandi.

Iluminacion di Caya Grandi tambe lo haya atencion. Un evaluacion lo wordo haci pa por haya un indicacion di e uzo di coriente y tambe ta considerando e opcion pa conecta iluminacion moderno riba un grid di panelnan solar.

Datos lo wordo colecta di e caminda cu klinkers pa di e forma aki mira e opcion pa laga Caya Grandi habri pa trafico drenta despues di 4:30. KvK a trece dilanti cu ta importante pa mantene trafico di auto pa control social. Otro puntonan cu a resalta ta pa facilita y brinda oportunidad pa ofrece mas negoshinan manera café’s, restaurant cu terras den Caya Grandi.

Pa cu sostenibilidad y crea un ambiente agradabel den Caya Grandi lo formalisa proyecto di cubri areanan cu tin hopi solo cu panelnan solar riba structura di pilar halto cu ta permiti e fluho di aire y no crea molester di por ehempel huma di muffler di auto. E instalacion y mantencion lo mester ta den man di un compania priva via un contract cu Gobierno.

e-Commerce

KvK a presenta e preocupacion di elabora e-Commerce pa asina modernisa y difersifica nos economia. A informa e Minister riba otro aspectonan pa yuda mehora comercio na Aruba. E puntonan aki ta importante pa forma parti di e recuperacion economico. Un idea ta cu por crea espacio pa haci cu “data storage” na Aruba lo bira un pilar economico. A elabora cu leynan na Aruba ta anticua y lo tin cu duna nan e debido atencion y haci nan up to date lo mas pronto cu ta posibel. E intencion ta pa crea e facilidad manera un firma digital cu lo yuda na formalisa y facilita e-Commerce na Aruba. E monopolio tecnologico tambe mester haya su debido atencion. E exigencia ta pone cu companianan di internet no por sobrevivi y esaki ta stroba e diversificacion economico y ta haci cu e prijsnan ta subi considerablemente pa e consumidor. Ademas e ta kita oportunidadnan di e empresario hoben pa por cuminsa y mantene un negoshi.

KvK ta contento con e reunion cu Minister Bikker a bay y manera a wordo palabra lo reuni un biaha mas y pa sigui traha pa mehora e situacion di Caya Grandi. Di e forma aki comision di KvK conhuntamente cu Gobierno lo sigui haci su esfuerso pa rebiba comercio den area di Caya Grandi.

