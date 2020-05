KvK a sigui brinda su servicio na e empresario y ta yuda trece solucion pa preocupacionnan

Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a sigui hopi di cerca e situacion y e impacto di e COVID-19. E decisionnan cu Gobierno di Aruba a tuma pa bienestar y salud di nos comunidad tabata necesario pero a afecta comercio y economia en general. KvK no a para keto y a haci uzo di tur loke ta den su poder pa por continua y brinda servicio na negoshinan y actividadnan relaciona na e Registro di Negoshi y Registro di Fundacion.

KvK tin comecio na pecho

Durante e periodo dificil aki KvK a tene varios reunion y a duna oido na diferente preocupacionnan cu principalmente e empresanan chikito y mediano ta confrontando. KvK a expresa su opinion na Gobierno y asina duna aporte pa facilita p.e. e pasonan pa aplica na FASE y e areglo cu Gobierno a inicia pa yuda e negoshinan mediano y chikito (MKBs). Alabes KvK a comparti su punto di bista pa locual ta trata e loonsubsidie. KvK ta duna informacion na e comerciante encuanto e diferente ayudo cu ta disponibel na nan y lo sigui monitor e desaroyonan. Como stakeholder tumando parti den diferente comision, KvK ta duna consehonan na bienestar di e comunidad comercial y alabes ta brinda conseho directo na diferente Minister pa yuda e empresario chikito y mediano.

KvK a keda activo

No obstante e situacion caminda cu negoshinan mester a cera pa publico, KvK a haci tur posibel pa su servicio na publico keda disponibel. Hopi atencion a wordo duna na e posibilidadnan digital cu KvK ta brinda via su website www.arubachamber.com caminda e cliente tin acceso na servicio y informacion. Clientenan por consulta nan account digital via Mijn KvK/My Chamber y haci transaccionan, manda e-mail pero tambe busca informacion via e chattool disponibel via e website di KvK. E chattool ta un bon forma pa e cliente haya ayudo rapido sin cu e mester pasa oficina di KvK. Via e canalnan cu KvK tin disponibel, e staff di KvK ta semper cla pa yuda cu cualkier pregunta cu e empresario por tin relaciona cu su negoshi.

Na april 2019 KvK a introduci su plataforma digital nobo, locual cu a facilita e proceso pa den e crisis actual KvK su team por a traha y keda den contacto cu otro for di cas y cu ocupacion limita na oficina, continuando cu e proceso y tramitenan esencial di KvK. Documentonan manera statutonan y duplicadonan, pedida di extracto historico, Ministeriële Beschikkingen (permisonan cu ta drenta via DEZHI) a sigui wordo procesa. A ricibi hopi peticion online pa cu compra di productonan, inscripcion y cambionan den negoshi cu tambe a wordo procesa exitosamente. Pagonan por a wordo realisa online y asina e cliente por a cumpli cu e.o. pago di registracion di su negoshi.

E siman aki KvK a habri su oficina parcialmente pa publico y entrante 18 di mei proximo lo habri na e orario normal di 8.00 am pa 4.30 pm pa duna servicio encuanto benta di producto, pago di contribucion anual di registracion di negoshi y entrega di documentonan. KvK kier conseha publico pa keda haci uzo mas tanto posibel di e servicionan digital pa asina evita fila na e oficina di KvK y por uza e tempo mas eficientemente. E ta importante pa e empresario tin su cuenta digital via My Chamber y di e forma aki tin tur acceso na su propio informacion y servicionan di KvK relaciona cu su negoshi.

Evolucion di servicio awo en adelante

KvK ta continua na brinda servicio den forma di informacion na e cliente y esaki ta inclui su eventonan. Pronto e departamento di Business Information and Support lo informa e comunidad encuanto e planning pa eventonan digital. KvK a sigui brinda su cursonan Financiële Administratie voor Beginners (FAB) y Empresario Independiente (EI). Lesnan di FAB a continua den bon forma via Zoom meetings. Di e forma aki KvK lo mantene su servicionan y cursonan usando diferente plataforma di comunicacion. KvK ta keda explora e posibilidadnan y asina continua cu e servicionan digital.

Comments

comments