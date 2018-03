Recientemente Directiva di Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a reuni cu Minister di Asuntonan Social y Labor, sr. Glenbert F. Croes. A gradici e Minister pa brinda e oportunidad pa hunto discuti riba topico cu ta hopi importante pa comercio y Aruba en general.

A toca e tema di “uitzendbureau” na Aruba caminda cu KvK a indica cu ta mira e necesidad di existencia pa negoshinan cu ta contribui na yena cuponan di trabou. Minister a remarca cu e empleado trahando via un “uitzendbureau” por wordo perhudica door cu e no ta haya oportunidad husto pa por crece den un compania y asina forma su carera. Minister a pidi conseho huridico y Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) encuanto e companianan cu ta manda hende como “uitzendkracht” y asina yega na un formula cu por haci cambionan necesario pa suministra un maneho di “uitzendbureau” husto. Pa cu esaki tambe DAO ta ehecutando un encuesta y di e forma aki colecta informacion di tur posibel escenario y a base di e informacion compila formula un conseho y cu e Minister por tuma un decision.

E ta importante cu e mercado di “uitzendbureau” wordo regula adecuadamente y asina trahadonan cu demostra nan capacidad por wordo brinda na un trabou fiho. KvK a indica cu e flexibilidad tin cu keda mirando cu pa un negoshi chikito un trahado temporario tin biaha ta mas beneficioso. E leynan laboral tin cu wordo revisa y suavisa mirando cu actualmente nan ta hopi estricto y ta costa e dunado di trabou hopi tempo y placa.

Por medio di rapport cu IMF a publica nan a indica cu Aruba ta atrasa pa loke ta trata e leynan laboral y door cu e leynan existente ta estricto e ta trece cun’e cu un persona emplea via un “uitzendbureau” no por haya un prestamo asina facil na un banco. E limitacion aki tin su efecto riba henter e economia pa motibo cu banconan no ta bay tuma e risico aki.

Den e mercado di “uitzendbureau” tambe tin indicacion di negoshinan clandestino. Tin diferente factornan tras esaki por ehempel si un trahado stranhero cu no por haya su permisonan pa por cuminsa traha. Di otro banda por abusa tambe di un trahado asina mirando cu e no tin mesun derecho cu un trahado cu no mester permiso. Mester mas claridad kico ta e rekisitonan y regla pa companianan cu kier opera como “uitzendbureau“. Tambe stipula e criterianan a base cua ta tuma un trahado fiho. A propone pa KvK forma parti di e werkgroep di DPL y DAO y asina hunto por yega na un solucion concreto.

Minister a indica cu e ta trahando riba un structura nobo pa DPL. Den e cuadro aki a indica cu DPL su metanan lo cambia pa duna mas preferencia na profesionalnan local. E parti di otorga permiso mester wordo simplifica. DPL mester fungi similar na un “uitzendbureau” y trece resultado rapido. Pa proyectonan special lo por otorga permisonan mas lihe a base di un plan di labor. A informa cu e proceso di Dimas tambe lo wordo digitalisa pa asina por ofrece un servicio mas eficiente.

Pa inversionista tambe e proceso mester wordo simplifica y bira mas atractivo. Minister a indica cu mester crea incentivanan cu ta yuda crea oportunidadnan pa inversionistanan cu lo hinca sumanan significante den proyectonan grandi pa Aruba.

Minister a informa cu recientemente e la haci diferente bishita na instancianan cu ta traha cu hendenan special y a keda impresiona cu e productonan cu nan ta traha na e centronan aki y ta haci un apelacion na comercio pa cumpra e productonan aki y asina ta contribui na e instancianan aki y yuda e economia di Aruba tambe. Lo cuminsa cu un programa caminda lo crea un partnership cu hotelnan pa laga hobennan forma parti di standard di e hotelnan y di e forma aki tambe yega na un trabou.

A indica cu tin un discrepancia den cierto ofishinan pa cu e sector di construccion manera carpinte y metsla. Esaki ta un punto di atencion pa KvK y ta evaluando con por remedia e problema aki. No tin suficiente trahado pa e sectornan di construccion y hotelero. Ta importante pa studiantenan haci stage y asina haya e practica adecua cu lo por duna e hobennan e animo pa sigui un carera den e diferente sectornan laboral. KvK a indica cu sector priva ta semper dispuesto na duna aporte na scolnan pa cu stageplek pa studiante.

Tambe lo evalua e posibilidad pa mantene un “uitkering” talbes pa un temporada cortico na mayornan soltero cu of sin trabou pa yudanan cubri algun gasto. Lo crea incentiva pa doñonan di trabou cu ta dispuesto pa pa cubri gastonan di p.e. un crèche of transporte escolar. Di e forma aki stimula e forsa laboral y haci e (re)integracion di por ehempel mamanan soltero den forsa laboral mas atractivo. KvK ta remarca si cu Gobierno mester bin cu solucionnan alternativo cu no ta afecta e sector priva den e sentido di ta esun cu tin cu carga tur e gasto y consecuencianan. Tambe KvK a brinda algun idea como solucion entre otro e maneho di e prima di AZV. Riba esaki Minister a indica di ta desea di bin cu un modelo di impuesto nobo. KvK ta dispuesto pa colabora cu Minister Presidente y duna e apoyo necesario pa simplifica e modelo existente na bienestar di Gobierno, comercio y e pueblo di Aruba.

Encuanto e salario minimo, KvK kier pidi consideracion di parti di Gobierno pa bin cu otro alternativanan pa drecha e calidad di bida sin cu e sector priva tin cu carga esaki. E Minister a informa cu e ta wardando riba conseho di SER pero ta contento cu KvK ta trece e punto aki dilanti mirando cu e intencion ta pa haya aporte di tur stakeholders (gobierno, dunado di trabou y sindicatonan entre otro). Aruba ta un di e paisnan cu salario minimo mas halto den e region Caribense. KvK a comparti algun sugerencia cu e Minister cu ta encera por ehempel adaptacion di e sistema di impuesto y e premie di AZV.

Minister a informa cu proximamente e lo biaha conhuntamente Minister di Economia y Minister di Justicia pa Hulanda y nan lo tin reunionnan cu diferente persona pa asina por crea un plan pa e problema social na Aruba. KvK ta urgi Minister pa no laga e problematica social perde momentum pero pa sigui dilanti cu accionnan cu lo contribui na un solucion.

KvK ta contento con e reunion cu Minister a bay y lo traha riba tur e puntonan di accion cu a wordo treci dilanti.

Comments

comments