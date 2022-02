Riba diamars, 1 di februari ultimo directiva di Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a reuni cu directiva di Aruba Timeshare Association (ATSA). Durante di e reunion a elabora riba e.o. reforma fiscal, reforma di nos seguro di salud, costo di haci negoshi y e retonan laboral. KvK a expresa su opinion cu ta sumamente importante pa reuni cu varios stakeholders pa discuti riba e siguiente fase di e reforma fiscal, esta e reforma pa introduci un sistema di BTW entrante 1 di januari 2023. Pa implementa e sistema di BTW ta oportuno pa evalua pa reduci of elimina otro impuesto. Ademas ta importante pa e departamento di impuesto adapta cierto aspecto di nan operacion pa por yega na un porcentahe di cumplimento mas halto y Gobierno lo mester enfoca riba reduccion di su gastonan. Den caso cu e reforma fiscal no wordo implementa corectamente, por causa un peligro grave pa nos sector comercial. Sinembargo, teniendo na cuenta cu ta tuma varios luna pa traha riba e ley relevante pa introduci e BTW y e tempo pa Raad van Advies duna su conseho y pa Parlamento trata e ley, varios stakeholders, incluyendo ATSA y KvK, tin e impresion cu no lo tin suficiente tempo pa e ley wordo revisa door di e stakeholders ni pa por duna gobierno conseho tocante BTW y e reforma fiscal. Alabes, ATSA a remarca cu mester duna espacio pa e companianan y organisacionnan por haci e calculacionnan necesario y inclui e efecto di e BTW den nan presupuesto 2023. Un otro puntro cu a wordo discuti ta e importancia pa e sector hotelero por haya trahado cu ta dispuesto pa traha den cierto ramo. Actualmente nos economica ta recuperando y diferente sector ta buscando trahado cualifica, pero lamentablemente no ta logra haya e experticio bao di trahadonan cu ta aplica. KvK lo keda monitoria e desaroyo economico den su totalidad y tambe tur e reformanan cu Gobierno te preparando y lo implementa. Pesey, KvK ta keda boga pa haya mas inclusion den e trayectoria di e plan di ehecucion di e Landspakket, pa asina haci e proceso mas completo cu e feedback y colaboracion di e sector comercial.

Comments

comments