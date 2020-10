KvK: A pesar di e impacto di Covid-19, e cantidad di registracionnan nobo na 2020 ta surpasa esun na 2019

Lamentablemente por constata cu e pandemia Covid-19 ainda tin mundo henter den su gara. Den tur continente paisnan a haya nan mes obliga di bay den lock-down pa trata di disminui e propagacion di e virus mas tanto posibel. Esaki a causa un interupcion directo pa loke ta trata oferta y demanda di producto y servicio, cu consecuentemente a conduci na un scarsedad cu parcialmente a wordo amplia door di insuficiente capacidad di transporte. Ta interesante pa analisa e impacto cu e situacion aki tabatin riba actividad comercial na Aruba.

Na maart 2020, Aruba a wordo confronta cu e prome casonan di Covid-19, pero a logra “flatten the curve” prome cu fin di mei 2020. E di dos ola a cuminsa na juli 2020 y actualmente ainda ta andando. E ceramento di e fronteranan tabatin un impacto enorme riba nos economia y comercio. Prome cu Covid-19, Aruba tabata conta cu un averahe di 150.000 turista/bishitante pa luna (incluyendo turista di crucero). Cerando e fronteranan a logra di stop di plama e virus, pero na mesun momento a corta e fuente di entrada di turismo por completo y Aruba a experencia un perdida diario di mas o menos 10 miyon di florin. E economia monopolista di Aruba cu ta concentra casi exclusivamente riba turismo a conoce un paro total inmediatamente y en particular, e sector hotelero y e industria di F&B a wordo afecta enormemente.

Registracion

Debi na e condicionnan economico aki, e expectativa lo ta cu e cantidad di negoshi nobo cu a registra durante e prome 9 lunanan e aña aki lo ta hopi menos cu den e mesun periodo 1 aña pasa. Sinembargo, e realidad ta lo contrario. Di januari te cu september 2020 mas negoshi nobo a registra na Camara di Comercio (KvK) cu durante e mesun periodo na 2019. Den e siguiente grafico (grafico 1) por mira cu mayoria di e lunanan den 2020 a conta cu mas registracion cu e mesun lunanan den 2019. Durante e prome 9 lunanan di 2020 un total di 826 entidad nobo a registra na KvK, cual ta 29 mas cu den e mesun periodo na 2019.

Mayoria di e registracionnan den 2020 ta trata di Eenmanszaak (420, cu ta 51%) y Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (VBA) (329, cu ta 40%). Eenmanszaak y VBA ta keda e entidadnan mas popular, ya cu hunto nan ta suma 91% di e total di e registracionnan. Si compara e registracionnan durante 2019 y 2020 sigun e tipo di entidad, por constata un aumento den VBA.

Grafico 2 ta ilustra e cantidad di companianan nobo cu a registra sigun actividad economico. Aunke cu por nota cu por lo general Covid-19 a tin un impacto riba e registracion di negoshinan nobo den 2020, toch por conclui cu e impacto aki ta limita, pero si ta mustra cu tabatin un shift chikito den e sectornan economico.

Den 2020 e registracionnan den e sector “Wholesale and retail trade” a domina. Di e total di 826 negoshinan nobo, 140 a start cu actividad economico den e sector aki. Un otro sector cu a destaca ta e sector “Accomodation and food service activities”, caminda cu un total di 112 compania nobo tin e intencion di haci negoshi den e sector aki cu ta, p.e. provee acomodacion na turista/bishitante pa un estadia cortico, incluyendo F&B. Esaki ta conta tambe pa e sector di “Professional, scientific and technical activities” cu tambe a tin 112 registracion nobo y cu ta encera e.o. servicionan juridico y di contabilidad, audit y consulta fiscal.

E sector di “Agriculture, foresty and fishing” ta sobresali ya cu na 2019 tabatin solamente 1 compania registra den e sector aki, pero despues di e “lock-down” por mira un crecemento den e sector aki. Esaki ta un di e sectornan potencial cu Gobierno di Aruba ta trata di stimula y promove. Recientemente, pa uzo y destinacion specifico pa cu agricultura, Gobierno a pone algun tereno disponibel y e tarifa di awa a wordo reduci pa e actividad aki.

Cancelacion

Pa loke ta trata cancelacion/ceramento di negoshi, por observa den e grafico 3 cu te ainda tabatin menos cancelacion na 2020 cu na 2019. Esaki por ta un indicacion cu e comerciantenan ta trata di conserva nan negoshi o kisas door di e subsidio cu nan a ricibi for di Gobierno (loonsubsidie) a logra mantene e negoshi habri. Di otro banda, por ta cu tin negoshinan cu a cera nan porta y no tin actividad economico mas, pero cu no a registra e cancelacion di e negoshi den e Registro Comercial na KvK.

Haciendo un comparacion di e mesun periodo na 2019, por nota un caida significativo den e total di cancelacion di negoshi den e periodo di januari te cu september 2020. Ta trata di 366 compania, compara cu un total di 516 compania na 2019. KvK ta colectando informacion encuanto e motibonan principal tras di e decision di cancelacion di un negoshi. Un di e motibonan cu a señala ta cu e gastonan di haci negoshi ta demasiado halto. Un otro obstaculo ta e dificultad pa yega na financiamento. Varios comerciante a indica tambe cu a cera nan porta ya cu no tabatin actividad comercial mas, principalmente a causa di Covid-19.

Un bon bista y comprendemento di e situacion por yuda identifica posibel solucionnan pa yuda nos comerciantenan local tene cabes riba awa y pa concentra riba e deficiencianan y obstaculonan cu mayoria di e negoshinan cu a stop nan actividadnan a confronta.

