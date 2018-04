Kustwacht di Caribe Hulandes a duna asistencia na boto cu a pega den baranca

Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) diabierna 27 di april a haya un melding cu un boto piscado, ‘Iris’ lo a pega na altura den Oostpunt, Corsou. Tabata tin un total di 9 persona abordo y segun informenan ricibi, e boto lo ta yenando cu awa. Un Super RHIB a sali di biaha for di steunpunt Corsou pa asina brinda asistencia y boluntarionan di Citro tambe a wordo informa. Na nan yegada a ripara cu no por a yega na e boto piscado door di e piedranan. A dicidi e ora pa duna asistencia for di tera. Persona di KWCARIB a bay hunto cu’n patruya na Oostpunt pa asina cana e ultimo pida te na e boto pa asina duna asistencia na e personana abordo y pa saca nan pertenencianan personal for di e barco. Algun di e hendenan abordo tabata tin algun heridanan leve y a haya tratamento na e sitio di e personal di Kustwacht. E daño na e boto tabata considerabel y no por a wordo saca mas for di awa.

