Diadomingo pasa di 12’or marduga un lama plat y e radar di Polis y Kustwacht a capta un contacto den awanan teritorial di Aruba, y esaki tabata pariba di Seroe Colorado na cabes di Aruba.



Dos metal shark a sali for di station di kustwacht na Aruba y a dirigi pa e sitio unda a mira e contacto y asina den oranan di pasa di 2’or a dal riba e contacto y e dos metalshark a intercepta e boto. Tabatin poco hende abordo, no ta conoci si nan a haci dropping of algun hende lo a baha subi tera. Asina a tow e boto cu e hombernan cu a keda abordo y a bay cu nan pa e post di Kustwacht y despues GNC a busca e detenidonan aki.