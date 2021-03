Kustwacht a detene un piscado y famia a lanta contra nan na Kazerne

Diaranson mainta personal di kustwacht a detene un homber piscado riba lama y a bin na Kazerne pa atende un ke otro debi cu e tabata falta respet pa autoridad e momento ey, pero familiarnan a yega tambe na Savaneta y a cuminsa lanta cu e personal di kustwacht unda a solicita yudansa di polis.

Patruyanan a acudi di biaha pa asina haya sa kico ta pasando. A trankilisa e famia y a scucha e banda di kustwacht y a bay over na detene e homber bay warda unda e lo keda interoga pa recherche y sub fiscal.

Relato di Kustwacht Aruba:

Awe mainta den careda di 09:15 Wardacosta na Aruba a haci un control rutinario riba e boto ‘VIKING’ cual tawatin 2 persona masculino abordo. E capitan en cuestion no kier a coopera cu Wardacosta for di un inicio. Na momento di control a constata cu su papelnan pa nabega no tawata na ordo y a duna e capitan un multa pa esaki. Despues di ricibi e multa e capitan a cuminsa insulta e personal di Wardacosta na un manera agresivo. Personal di Wardacosta a purba combersa ku e capitan, pero esaki no kier a scucha. E ora ei e personal di Wardacosta a dicidi di detene e capitan pa motibo ku a insulta un autoridat den su funcion. Mes momento a trece e boto aden pa mas investigacion y a resulta cu e tripulante abordo no tawatin su papelnan valido. A base di esaki a transporta e persona pa Warda nos Costa. E capitan mester a bay na warda di polis San Nicolas pa interrogacion. Despues di e interrogacion e capitan a haya su pertenencianan bek y por a bay kas.

Comments

comments