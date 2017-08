Kurt Thomas ta cla pa sigui cu e desaroyo di e futbol di Aruba

” E honor y orguyo di mas grandi di un hende cu ta stima futbol, ta pa contribui na e desaroyo di e futbol y asina guia y prepara e proximo genaracion pa tuma over y sigi cu e trabao positivo cu a wordo inicia. Mi a experiencia esaki serca e dirigentenan cu a inverti conosemento y pratica den mi persona desde mucha chikito te na e edad avansa.

Pa logra esaki, mi a postula mi mes un biaha mas pa sigi den e directiva ehecutivo di AVB y awor postulando mi mes como e proximo presidente di AVB.” sr Kurt Thomas ta splika. Cu miranan jen di orguyo y cu siguransa di logra e meta di hiba e futbol di Aruba na e proximo nivel, sr. Thomas ta amplia den un resumen cortico e planesnan pa logra esaki.

E directiva ehecutivo, incluso e presidente, di AVB ta wordo scogi como autoridad maximo pa representa futbol en general na Aruba. E directiva di AVB ta sali na vanguardia y yuda duna sosten y conocemento na un y tur cu asocia cu AVB na Aruba, specialmente su Miembronan.

Aki AVB ta hunga un rol importante di duna e sosten necesario hasiendo uso di su contactonan internacional y local. E sosten mester inclui conocemento, material di practica necesario y guia na tur Club Miembro di Aruba.

Rinus Michels: “Totaal Voetbal”

E maestro arkitecto di futbol hulandes

” Si bo kier hisa e nivel di e futbolista elite, bo mester hisa e nivel di e futbolista comun y coriente.”

Andy Hargreaves: “Uplifting Leadership”

Ta un investigador renombra internacional cual expertisio ta inclui “leadership” den educacion.

” Pa subi e nivel di prestacion, bo mester subi e nivel di e dirigentenan, di e organisacionan, ekiponan, entrenadornan, hungadornan y e comunidad (deportivo) en general.”

Hopi importante ta:

Mester duna sosten general na e desaroyo di AVB pa asina e programanan tecnico y di desaroyo

por tin un bon fundeshi pa produci e resultadonan general deseabel. AVB na su turno tin cu duna sosten na e Club Miembronan pa nan por juda realisa e desaroyo di e futbol.

Kurt Thomas: “Let’s make it happen: let’s enjoy the game.”

“E plan cu mi lo presenta no ta dimi so pero di henter e comunidad di futbol cu mi ta representa. E ta e resultado di mi investigacionnan den e periodo prome y como miembro di e directiva ehecutivo di AVB “.

Den e cuater añanan cu mi a forma parti di e directiva ehecutivo mi a siña hopi y mi ta desea

di hiba e prestigioso organisacion di AVB na un nivel mas halto. Mi estudio di matematica y informatica y especialmente experiencia y investigacionan y preparacion prome cu mi a drenta den e directiva di AVB a yudami hopi pa mi por tuma e paso aki.

Aki ta sigi un pida chikito di e plan.

Vision general di futbol na Aruba

Promove y organisa e deporte di futbol den tur sorto y forma pa tur hende por gosa sanamente di e deporte na Aruba.

Mision general di futbol na Aruba

Practica e deporte di futbol den tur sorto y forma na un manera competitivo y/of recreativo

pa e desaroyo fisico y mental, hasiendo e deporte accesibel pa participacion general di e pueblo di Aruba.

Vision specifico organisatorio na nivel competitivo

Escohe structural- y realisticamente e bon direccion pa e mehoracion di Aruba su futbol na nivel nacional y internacional.

Mision specifico organisatorio na nivel competitivo

Investiga, planifica, organisa y realisa nos metanan pa realisa e vision menciona aki riba nivel nacional como preparacion pa logra metanan na nivel internacional.

Aki AVB mester investiga, analisa, yuda, sostene, conseha y guia clubnan miembro pa asina nos tur como un comunidad logra nos metanan cu nos a palabra HUNTO.

Asina nos ta logra forma e fundeshi di mas fuerte conhuntamente door di crea:

Un EKIPO

Un FAMIA

Un ARUBA

Un FUTBOL

E desaroyo aki nos mester hasi bira realidad pa nos por avansa cada bes na un etapa/nivel aun mas halto structural- y consistentemente.

E futbol na Aruba no ta di un hende so, un grupito di hende y/of un instancia so pero di tur e participanten/actornan cual ta directiva di AVB, jungador, referi, entrenador, dirigente, fanaticada, stakeholders, partners y e pueblo di Aruba en general.

Conclusionan general

E team/directiva completo di AVB ta hañando reconocemento internacional pa e direccion cu e kier bai

AVB a cuminsa cumpli cu “Club License” cu su miembronan

E playoff nan den division di Honor a cuminsa cana bon;

mester amplia esaki pa e otro divisionnan

AVB mester:

cambia su manera di opera; no por sigi manera cu e maneho actual

drecha e mal imagen cu ta existi awor ariba cierto areanan

drecha su administracion di organisacion di e diferente campeonatonan

trata su mesun directiva, club miembronan, stakeholders y partners mas miho

promove mas Teamwork pa su mes

dirigi y maneha futbol na Aruba door di ful e directiva di AVB y no solamente door di 3 hende so

innova su maneho pa cumpli cu tur e rekisitonan internacional

zorg pa paga un y tur na tempo

planifica na tempo y mas mihor

comunica mas mihor cu e Miembronan di Club

yuda e Miembronan di Club cu e materialnan necesario pa practica e deporte

explora e posibilidad pa traha cu e “soccer academies” nan existente na Aruba

Mayoria Miembronan di Club ta trece padilanti cu AVB no a yudanan den casi nada.

Sugerencia, recomendacion y solucionan pa mehoracion (pa menciona un par)

* Nivel di organisacion di directiva di AVB

Crea cu un vision cla y un planificacion di largo termino

Hiba un maneho transparente, positivo, structura y compliendo cu reglanan di bon gobernacion y cu tur reglamentario existente di AVB mes

Cumpli cu e exigencianan di FIFA, CONCACAF, CFU, KNVB etc

Defini e responsibilidadnan y structura di AVB mas cla

Zorg pa cumpli cu su compromisonan

Promove un mihor comunicacion cu AVB su stakeholders

Juda tur Club Miembro cu nan organisacion y conseho pa cu nan infrastructura

Crea un structura tecnico y di desaroyo di un filosfia futbolistico pa AVB

Instala e diferente comisionan pa juda carga e organisacion di e futbol completo

Juda e referinan organisa nan mes

Instala un departamento huridico cu e conosemento necesario pa juda nos den e area aki

Ehecuta e plan di comunicacion cu a wordo traha pa AVB door di KNVB na 2014

Organisa un congreso anual unda tur Club Miembro por intercambia idea cu AVB

* Nivel pa atrae projectonan internacional pa Aruba

Hasi uso di e projecto pilotonan di FIFA y CONCACAF pa wordo realisa aki na Aruba

Purba di atrae competencianan di futbol internacional , masculino y femenino, na Aruba

ODP: Olympic Development Program

* Nivel organisatorio di Club Miembro:

Juda tur Club Miembro

Diseña un plan di desaroyo specifico y strategico pa nan situacion

– Traha un analisis actual (IRSA) di e Club

– Wak den ki divisionan e Club ta participando

– Calcula e inversion necesario e Club mester

– Haña y projecta un bista financiero

– Defini Vision y Mision

– Defini metanan a corto, medio y termino largo

Implementa e plan, organisa y siña e club administra esaki

Monitoria y analisa e situacion di Club Miembro

Conclui a base di data colecta e desaroyo

Ripiti stap 1 te cu 4 den un ciclo di 2 aña.

* Nivel di capital humano

Inverti den un staf profesional cu mester fungi como e sosten pa operacionnnan di AVB

Inverti dunando cursonan necesario na dirigente, entrenador, atleta y referi

Prepara nos hendenan y sondea posibilidadnan pa participacion di e capital humano aki na eventonan internacional

* Nivel di Educacion pa dirigente, entrenador, atleta y referi:

Bin cu un “player, coaching, referee and directors of board education system”

Crea un mision y vision

Crea metanan

Crea un maneho

Crea un curiculo/structura di desaroyo di termino corto, medio y largo

Crea guia di nivel halto pa desaroya e futbolista nan

(Duna conosemento y informacion na e entrenadornan actual)

* Nivel di educacion y organisacion futbolistico

Promove futbol escolar pa asina haña mas participante den nos futbol local

Hisa e participacion di futbol femenino

Hisa e participacion di futbol infantil

Implementa un plan pa e categoria infantil y hubenil (mucha homber y mucha muher)

preparando e futbolista pa e coneccion internacional

Implementa un sistema pa reconose y un plan pa guia talentonan

Cuminsa activa e seleccionan nacional via un trajectoria di pratica termino largo

Hasi e campeonatonan mas fuerte door di cambia e formato na benificio di e Clubnan

Buska sosten financiero pa e desaroyo aki

* Nivel di finansas

Hiba un maneho finaciero mas controla, realistico y transparente

Crea un reserva pa den caso di urgencia cumpli cu e exigencianan financiero

Cumpli cu e exigencianan di FIFA y CONCACAF na tempo pa haña e fondonan

financiero na tempo pa cumpli cu e pagonan necesario

* Nivel di mercadeo pa AVB

Investiga diferente posibilidadnan pa genera mas entrada pa AVB

Implementa e sistema di “Branding” rond di veld pa genera mas entrada

Duna mas “exposure” den tur media pa promove futbol mas na e publico en general

Investiga realisticamente e reintroducion di e bunita projecto

“Season Card” na un prijs rasonabel

Atrae mas audiencia pa bin wak e wega nan di futbol door di hasi mas propaganda

* Uso di technologia electronico pa:

automatisa diferente proceso laboral

hasi e conosemento di futbol mas accesibel

analisa y raporta mas liher resultado di diferente evento

Ami Kurt Thomas como president di AVB lo promove:

Juda tur Club Miembro;

Hiba un maneho transparente y sano;

No ser individualista;

No ser arogante;

Tuma conseho di un y tur y purba di incorpora esaki serca e directiva

y den e maneho di AVB;

Promove e deporte di futbol pa desaroya e ser humano positivamente;

y siñe abilidnan “life skills” pa e por ta un bon ehempel y duna realse no solamente como un bon atleta pero tambe como un bon ser humano/cuiddadano den nos comunidad.

Drecha e imagen negativo cu AVB tin actual;

Promove y mantene e integridad, norma y valornan halto di y den nos organisacion;

Promove e union entre directiva y tur Club Miembro, stakeholders y partners den e comunidad di futbol na Aruba;

Reestablece, promove y mantene e bon contactonan local;

Mantene y promove e bon contacto cu FIFA, CONCACAF, CFU y KNVB;

Acerca instancianan financiero y di comercio pa asina explora e posibilidad y presenta un bon plan pa judansa y stimula inversion den e futbol na Aruba;

Pone hopi enfasis ariba e desaroyo di nos muchanan, mucha muher y mucha homber, pa nan por jega na e nivel internacional di entrenamiento implementando un bon ” Grassroot y Youth development soccer program”;

Usa technologia electronico como instrumento pa e desaroyo di futbol.