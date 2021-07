Kurt Thomas ta cla pa hiba e desaroyo di e futbol na Aruba na un nivel mas halto cu tin awor

‘Tresiendo futbol bek na e pueblo’, ta e slogan di Kurt Thomas su campaña pa su presidencia di AVB. “E pueblo ta anhela di bai stadion bek, di por experiencia y wak futbol den un lus positivo y di wak su seleccion nacional hunga weganan internacional bek na su dushi cas Aruba.”, ta palabranan di sr. Thomas expresando e anhelo di e atletanan y fanaticada di futbol y otro interesadonan.

Despues cu Kurt Thomas a postula su mes pa President di AVB den 2021 y a haña e aprobacion diaranzon dia 14 di juli 2021 di directiva di AVB cu su postulacion ta valido den e proximo eleccion di Arubaaanse Voetbalbond, sr. Thomas ta splika e motivacion y metanan principal cu e lo splika tambe den e reunion general di clubnan miembro di Arubaanse Voetbal Bond cu lo tuma lugar 21 juli venidero.

E directiva ehecutivo, incluso e presidente, di AVB ta wordo escohi como autoridad maximo pa representa futbol en general na Aruba. E directiva di AVB su mision general (mester) ta pa juda organisa y desaroya futbol en general na Aruba. AVB mester sali na vanguardia y juda duna sosten y conosemento na un y tur cu ta asocia cu e deporte di futbol na Aruba, en especial su Club Miembronan.

AVB ta hunga un rol importante door di duna e sosten necesario hasiendo uso di su contactonan internacional y local. E sosten mester inclui conosemente, material di practica necesario y guia na tur Club Miembro y stakeholders di Aruba.

‘Desde tempo cu mi tabata hoben y ma siña hunga futbol na e veld net dilanti mi cas, mi a wak con e deporte di futbol a uni e bario y trese hendenan hunto den e bario pa juda e bario desaroya. Nos tabata ruman nan hungando futbol dushi y sano cu otro sin sa cu nos tabata desaroyando nos talento pa e deporte cu nos ta bai ta stima asina hopi den nos bida.” Kurt Thomas a hunga di edad hoben pa e organisacion di futbol ASV River Plate, tambe tabata entrenador certifica despues cu e la regresa di su hulanda di su estudio y a fungi como vice-president di ASV River Plate.

Cu 8 aña di experiencia como miembro di directiva ehecutivo di AVB, hopi aña di experiencia den futbol y cu hopi experiencia den e mundo di enseñansa/educacion, tambe innovacion/digitalisacion den enseñansa na nivel nacional y internacional, Kurt Thomas ta mira e futuro di AVB como un organisacion esencial pa nos comunidad di Aruba tresiendo e respet y confiansa bek den futbol. E respet y confiansa aki no ta solamente den e deporte di futbol pero tambe pa un y tur cu ta juda den e desaroyo di e deporte di futbol na Aruba.

Cu tur e experiencia acumula, sr. Thomas ta wak cu e lo por duna e contribuicion na nivel nacional pa juda desaroya e futbol tan anhela cu nos pueblo a warda pa hopi aña caba.

E plan pa un progreso solido ta consisti pa sigui desaroya e organisacion di AVB conhuntamente cu e desaroyo di e organisacion di Clubnan miembro: e desaroyo aki mester bai man den man cu otro.

Pa carga y sostene e desaroyo menciona mester realisa e siguiente metanan.

Scuchando di e personanan y stakeholders directo y indirecto di AVB mi ta conclui cu mester:

Bin cu control pa garantisa den tur skina di AVB:

* transparencia;

* mihor administracion;

* mihor organisacion financiero;

* good governance;

* good management;

* compliancy;

* finalisa e ‘power struggle/fight’ cu tin actual;

* finalisa e primintimento y no cumpli di locual ta wordo priminti na e clubnan;

* finalisa e ‘misleiden met informatie’ (pa asina por ehempel por tuma decision den pura).

Inverti den instructura di facilidadnan Deportivo.

* E STADION NACIONAL DI FUTBOL DI AVB MESTER BIN;

* Mester bin cu un facilidad/unidad di desaroyo di futbol den cada club miembro.

Inverti den infrastructura digital pa un y tur haña aceso na informacion.

* Digitalisacion ta duna aceso igual na un y tur pa jega na e informacion di desaroyo necesario;

* Mester inverti den infrastructura digital (hardware) den e Club Miembronan.

Crea oportunidadnan igual di participacion pa un y tur cu ta desea di practica e deporte di futbol na Aruba den:

* percura pa mas participacion den e liga(nan) di Damas;

* percura pa mas participacion den e liga(nan) Escolar;

* percura pa crea mas ‘referees’ y sosten pa e ‘referees’;

* competencia di Futbol recreativo;

* competencia di Futbol competitivo;

* competencia di Futbol Veterano;

* cuminsa cu competencia di Futbol di Sala;

* cuminsa cu competencia di Beach soccer.

Train e trainers continuamente pa mantene y eleva e nivel di wega di futbol.

* Percura pa henter aña e trainer haña updates/actualisacion pa keda eleva e nivel di entrenamento;

* Cada 2 aña e trainer haña curso di certificacion na un nivel mas halto cu locual e tin.

Empodera e hungadornan den nan desaroyo y nan wega di futbol

* Duna e hungadornan aceso na material (digital) di entrenamento pa e sigui desaroya su mes tambe;

* Laga e hungadornan participa na programan di desaroyo personal y di trainer/referi pa mihor comprencion di e wega di futbol y nan desaroyo personal.

Focus hopi ariba e desaroyo di e futbol hubenil y ‘grassroots’ na Aruba via un curiculo.

* E hobennan ta nos futuro. Eynan e desaroyo ta importante pa e futuro di e futbol;

* E prestacion di un atleta hoben adulto ta consisti di e basenan: Tecnica, Fitness, Tactica y Psicologia;

* Mester crea un curiculo pa garantisa e desaroyo di prestacion di e futbolista.

Bin cu iniciativanan di liderazgo solido.

* ‘LEADERSHIP IS ABOUT SERVICE: NOT ABOUT POWER’;

* Analisa, scucha y compronde e necesidadnan di e Club Mienbro;

* Usa technologia pa maximalisa e prestacion di futbol na Aruba;

* Bin cu un mihor formato di competencia cu ta wordo carga door di partners commercial;

* Duna informacion corecto y comunica encuanto e desaroyo di futbol real y actual na Aruba;

* Introduci un plan di mercadeo efectivo (y no caro) pa trese e futbol bek na un y tur;

* Crea partners pa desaroyo pa asina progresa hunto.

“ E focus ta mucho hopi ariba AVB y ainda falta pa focus mas ariba e hendenan, participantenan, stakeholders cu ta traha den background pa juda e deporte di futbol na Aruba.”

Hopi importante ta:

Mester duna e sosten general aki na e desaroyo di AVB pa asina e programanan tecnico y di desaroyo por tin un bon fundeshi pa produci e resultadonan general deseabel. AVB na su turno tin cu duna sosten na e Club Miembronan pa nan por juda realisa e desaroyo di e futbol.

Aki AVB mester investiga, analisa, juda, sostene, conseha y guia clubnan miembro pa asina nos tur como un comunidad logra nos metanan cu nos a palabra HUNTO.

Asina nos ta logra forma e fundeshi di mas fuerte conhuntamente door di crea:

Un EKIPO

Un FAMIA

Un ARUBA

Un FUTBOL

E desaroyo aki nos mester hasi bira realidad pa nos por avansa cada bes na un etapa/nivel aun mas halto structural- y consistentemente.

E futbol na Aruba no ta di un hende so, un grupito di hende y/of un instancia so pero di tur e participanten/actornan cual ta directiva di AVB, jungador, referi, entrenador, dirigente, fanaticada, stakeholders, partners y e pueblo di Aruba en general.

