HULANDA KARIBENSE – Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a revelá awe, 10 di òktober 2025, durante un enkuentro seremonial su logo nobo i identidat visual. E revelashon a tuma lugá den kuadro di e selebrashon di e 15 aña di eksistensia di KPCN, un momentu signifikante den historia di e kuerpo.
Ku e identidat nobo, KPCN ta marka un paso importante den su desaroyo komo un organisashon modèrno, profeshonal i konektá. E renobashon ta resultado di mas ku un aña di kombersashon, investigashon i koperashon ku koleganan, partnernan di kadena i miembronan di e komunidat riba tur tres isla.
E identidat renobá ta reflehá e balornan prinsipal di e kuerpo: siguridat, hustisia i servisial. A mantené simbolonan manera e eskudo, e spada, e tres streanan i e blachinan. Awor, nan ta presentá den un forma aktual ku ta pas ku e kresementu i profeshonalisashon di e kuerpo.
Hefe di Kuerpo Alwyn Braaf durante e seremonia a papia tokante e nifikashon di e momentu aki:
“Nos ta honra nos pasado. Nos ta rekonosé e fundeshi ku a poné den tempu di e Kuerpo Polisial Antias Hulandes, for di kua nos a bini. E balornan di hustisia, outoridat i órdu ku tabata vigente e tempu ei, ta keda nos kompas awe tambe. Nos ta karga e herensia ei ku orguyo. No komo algu di pasado, ma komo un parti bibu di ken nos ta – e reflekshon di e base aki boso lo mira sin duda den e revelashon di awe.
Na mesun momentu, nos ta realisá ku nos identidat a desaroyá. E sosiedat rònt di nos a kambia. Nos islanan a kambia. I nos a krese huntu, komo polis, komo hende, i komo parti di un komunidat mas amplio.”
E seremonia a tuma lugá simultáneamente na e wardanan di polis di Boneiru, Saba i Sint Eustatius.
Den presensia di koleganan i partnernan di kadena, a revelá e logo nobo, sigui pa e bendishon di esaki i a hisa e bandera nobo di kuerpo. A transmití e seremonia ‘live’ entre e tres islanan, pa tur kolega por a biba e momentu históriko aki.