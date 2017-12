Kuenta I Tambu ta bek den Caribe cu concierto unico riba e islanan ABC

Kuenta I Tambu (KiT) a crea e genero musical aki yama Tambutronic – un explosion salvahe y colorido di musica Afro Caribense energetico. E ta realmente un reto pa pone riba papel e tipo di musica cu ta papiando di dje pesey sin mucho mas introduccion nos ta referi boso na e link pa boso mes experencia esaki pa boso mes: https://kuentaitambu.com/

Kuenta I Tambu ta e idea original di Roel Calister, un musico naci y lanta na Corsou. El a studia “International Business” na Hulanda y hopi lihe despues di ricibi su Masters, el a uni su mes na Conservatorio Real pa bay tras di su pasion cu ta Percusion. Na 2005, el a cuminsa cu su mesun scol di drum (drumdrumdrum.nl) y pa 2009 el a cuminsa cu e banda yama Kuenta I Tambu, miho conoci como KIT.

Tambutronic ta un genero musical nobo crea door di Roel, y cual ta un fusion di e Tambu ritmico di Corsou, uzando instrumentonan local manera cajon, chapi cu drum- y conganan, cu zonidonan tecno.

E banda relativamente nobo aki Kuenta I Tambu ya caba a actua na diferente festival internacional y localidadnan manera The Caribbean Sea Jazz na Aruba, Glastonbury (UK), WOMAD (UK), Lowlands (NL), SXSW (US), Bestival (UK), The Great Escape (UK), Eurosonic/Noorderslag (NL), Amsterdam Dance Event (NL), NYC’s Lincoln Center (US), Kennedy Center na Washington (US), Pitch Festival (NL), Best Kept Secret Festival (NL), Body & Soul Festival (IR), Europavox (FR), Pole Pole (BE), Pohoda Festival (SK), Electrochoc Festial (FR), Levitt Pavillion (US)

E banda ta consisti di seis (6) musico di Corsou, Aruba y Hulanda, haciendo e banda uno multicultural cu hunto ta crea e presentacion hopi unico, energetico y hopi interactivo cu ta pone e hendenan riba pia asina cu e banda cuminsa toca.

Cu amor, orguyo y gratitud Kuenta I Tambu ta actua na Corsou y Aruba, ya cu nan ta un di e embahadornan musical di nos islanan. Kuenta I Tambu, lo ta actuando na Aruba dia 15 di december, 2017, Kuenta i Tambu hunto cu artistanan local Ataniro y Zyon lo presenta un concierto unico y cu hopi ambiente patrocina pa Presidente Hennessy, Hpnotiq y Paradera Gas Station.