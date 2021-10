Recientemente KrossHart a lansa su album nobo yama Explora. Den e album aki por a tuma nota di varios canticanan clasico di nos cultura local cual a wordo completamente transforma den un bachi nobo,manera e conoci piesa “Cunucu di Seit”, canticannan conoci internationalmente manera “My favorite things” cu a haya un toke Arubano y influencia Caribense y tambe por disfruta di composicionan unico cual ta creacion di e hobennan cu ta lidera e proyecto y cu a colabora cu varios artista y musico regional y internacional.

E iniciativa aki a cuminsa for di aña 2020 unda cu KrossHart a biaha pa exterior y asina a graba e diferente instrumentnan cu musiconan na Belgie y Hulanda. Initialmente a proyecto aki mester a wordo graba na Boston pero esaki a transcuri net den e temporada cu a cera frontera cual a pone cu e ekipo di KrossHart mester a bin cu un otro alternativa y a opta pa biaha pa Europa. Despues di lunas di trabou duro y apesar di tur contratiempo y desafio cu nan a encontra nan mes cune como consecuencia di e pandemia, nan ta contento di por finalmente comparti nan arte musical nobo.

E prome cancion cu a wordo estrena di e album aki den luna di April 2021 tabata “Andicuri” cual ta un cancion cu a ser componi door di KrossHart y a ser interpreta pa Izaline Calister cual sigur no ta un artista desconici y ta un orguyo di e islanan ABC. Un cancion profundo cu ta pone nos refleha riba e buskeda di amor, paz, y felicidad pero cu ta pone nos realisa cu tur esaki por ser encontra den cada un di nos mes.

E di dos cantica cu a ser lansa ta un piesa intrumental titula “Black Hat” cual a ser lansa den luna di September y cu a ser inspira door di artista Munir Hossn y su musica. E album nobo explora ta conta cu un total di nuebe cantica cu sigur ta un gran omenahe na nos cultura local y regional na unda cu nos por disfruta di nos herencia musical cu un toke moderno.

KrossHart ta un concepto cu a nace den e mente di Siegfried Hart y Chris Kross, dos musico local cu desde un edad hoben a mustra un aprecio grandi den perserva nos cultura. Cu trancurso di tempo KrossHart a crece y ta conta cu otro colaboradornan entre otro Susjaira Kerpens cual ta un vocalista cu ta parti di e ekipo y cual a forma parti di tur dos album. Tambe ta conta cu e apoyo di Darwin Winklaar cu ta lidera e iniciativanan di mercadeo pa e grupo y Eva Croes cu tambe ta forma parti di e ekipo.

Tambe tin cu menciona cu den e luna di December KrossHart lo presenta varios concierto pa asina pueblo di Aruba por disfruta en bibo di Explora.

Tur esaki no por a wordo realisa sin e aporte grandi di e instancianan

Prins Bernhard Cultuurfonds y Unoca y cu semper a kere den e vision y a apoya KrossHart.

Pa esnan cu kier disfruta e cancionan aki por hasi esaki via e plataformanan di streaming di musica y tambe via medionan social di KrossHart.

