Despues di e exito bunita na Amsterdam, Desiree Croes y Omar Harms ta informa nos isla cu awo ta toca turno na edicion 2 di Krioyo Film Festival 2025 na Sambil Corsou. E peliculanan E Bruha, Bruhà, Lus riba Lama y e documentario The Prime Ministers, lo ta pasando y compitiendo pa e famoso galardon Kadushi di Oro 2025. E fechanan ta 26 pa 31 di october y 1 y 2 di november.
E festival di pelicula ta un creacion di un comision di artistanan di pelicula cu e.o. Giovanni Atalita y Orlando Martina. Aña pasa e pelicula cortometrahe “E Berguensa” actua pa Safire Croes, Addonsito Croes y Lelicia Tromp a ricibi e Kadushi di Oro 2024. Ta anima un y tur cu tin conocinan na Corsou y ta desea di wak produccionnan exitoso Arubano, pa bishita Krioyo Film Festival. E sosten ta importante. Pa informacion por bishita e pagina riba Facebook di Krioyo Film Festival.