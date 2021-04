Kramers di Guarda nos Costa: Investigacion no ta cla ainda riba huymento misterioso

Durante e dianan di fiesta un of mas medio di comunicacion a indica a base di rumornan cu lo a comete fayo den e proceso di duna 5 empleado di Guarda nos Costa prohibicion di entrada na trabou. “Al contrario, e investigacion ta avansando. Y aunke tabatin algun dia liber memey, nos ta sigui traha y investiga”, asina Richard Kramers, encarga cu e maneho diario di Guarda nos Costa, a duna di conoce. E ta referi na un investigacion andando relaciona cu un persona sin status legal cu a logra huy na un forma hopi misterioso for di e centro di reclusion.

Tabata dia 28 di maart 2021 cu un ilegal cu a yega via boto a huy for di e facilidad di Guarda nos Costa. E ilegal no tabata den su cel ora dia a habri y ta te mainta cu algun otro ilegal a notifica di su desaparicion. Mirando cu no por a conclui con e persona a logra huy, sea ta su so of cu ayudo di paden, a dicidi di start un investigacion.

Pa por duna e investigadonan e espacio necesario, a duna e empleadonan envolvi durante e warda cu e ilegal a huy un prohibicion di entrada na trabou a base di e Ordenansa cu ta regarda ambtenaar (“LMA”).

“Esaki ta un practica masha normal”, Richard Kramers a splica. No ta prome biaha cu un ilegal ta huy, pero e huymento di dia 28 maart 2021 tabata diferente y e circunstancianan a duna sospecho cu algo no ta klop, pa cual motibo a start cu un investigacion, pa asina aclarea y pa kita tur duda.

Si un persona no ta di acuerdo cu un desicion asina semper e por acudi na Corte a base di e propio LMA. Ley y jurisprudencia ta mustra cu Land Aruba tin discrecion como doño di trabow pa impone un prohibicion di entreda na pia di trabow di minimo 6 siman den casonan similar, pues e persona of personanan cu a acudi na e medionan di comunicacion no conoce of ta ignora e procedura normal y ta purba trece confusion innecesario. En todo caso lo sigui cu e investigacion pa haya sa kiko a pasa paso e circunstancianan bow cual e persona a huy no ta normal.

