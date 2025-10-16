Cuerpo Policial Aruba y Universidad di Aruba trahando hunto y fortaleciendo lasonan fuerte.

E meta ta pa contecta e ciencia y practica policial. Den cuadro di esaki mas agente policial di KPA ta siguiendo un curso na Universidad di Aruba.

12 coleganan ta siguiendo un curso special bao nomber di KPA Track y 7 coleganan den e funcion di hefe ta sigi un Pre- Master Class na Univeridad di Aruba.

Nos por bisa cu na otro banda nos tin studiantenan di ultimo aña di UA cu ta haci investigacion den KPA riba temanan cu ta segun e agenda strategico y operacional den KPA.

Siman pasa e prome studiante Bachelor di UA, Emy Lacle, den un bunita ceremonia a termina su tesis cu un cifra di 8,5 riba e tema di Community Policing na Aruba. Un resultado cu nos ta orguyoso di dje.

Cuerpo Policial Aruba ta felicita Emy y ta manda palabranan di hopi exito den futuro.

Cuerpo Policial Aruba ta traha riba desaroyo di conocemento basa riba diferente topico y ta anticipa riba e futuro di su personal via cursonan y entrenamento.