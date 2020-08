KPA y DVG ta uni pa Reinforsa y Aumenta Control

Aruba ta escala formalmente su cantidad di test cu ta ser haci pa dia pero tambe e control riba esnan cu mester ta den isolacion of cuarentena. E resultado di e esfuerso di mas test pa dia ta haci cu e cantidad di casonan positivo tambe ta aumenta; pa awe den 1060 test cu a ser haci a detecta 133 caso nobo. Per capita Aruba ta un di e paisnan cu mas test ta haciendo pa dia na mundo. Te ainda tur esnan cu a test positivo den e siman aki no tin mester di wordo interna den hospital y DVG y Gobierno ta desea nan un pronto recuperacion na cas.

Den e proximo 2 simannan nos lo sigui registra casonan di esnan cu na e momento aki ta den estado di encubacion y cu ainda no tin sintoma. Segun estadisticanan lo mira e efecto di e medidanan cu a wordo tuma te aki dos siman, si esnan den isolacion, cuarentena y tambe comunidad engeneral cumpli cu e instruccionan.

Na e momento aki tin un total di 279 persona positivo y isola, tambe tin un cantidad substancial di personanan den cuarentena debi na contacto cu esnan cu a test positivo. Pa por stop e virus di plama ta importante pa tur esnan concerni cumpli cu tambe cu e intstruccionnan y mantene nan mes den isolacion of cuarentena.

Pa GARANTISA cu e personanan concerni ta cumpli, KPA y DVG ta reinforsa nan teamnan encarga pa controla esnan den cuarentena y isolacion. Un yamada ta bay na tur persona cu a test positivo of esnan cu DVG a pone den cuarentena, pa nan atene nan mes na e condicionan. “Task Force” lo ta controlando cu mas frequencia y lo yega cerca bo na bo cas cualkier dia y durante cualkier momento di dia. Prome cu e Task Force yega nan lo yamabo y si bo no contesta bo telefoon of na momento di nan yegada nan no por localisa bo, lo haya un boet cu ta cuminsa na fl 1000,-. Asina ta DVG ta spera cu tur hende cumpli pa asina nan recuperacion por tuma lugar sin complicacion y e comunidad tambe por ta trankiel y proteha.

