KPA ta organisa un “KIJKDAG” na warda di Noord y Santa Cruz

Cu permiso di Mando policial lo organisa dia 13 mei 2019 entre 8’or di mainta cu 3′ or di atardi un dia pa doñonan bin wak nan vehiculo di motor y tambe lo tin e oportunidad unico di paga e suma di Afl 175 ,- pa por bay cu e auto cu tin sea na warda di Noord of na warda di Santa Cruz. Sea pa motibo di un infraccion den trafico of algo otro cu e vehiculo di motor ta na un di e wardanan aki menciona.

Vehiculonan cu di un of otro manera nos no por haya e doñonan despues di e fecha aki menciona lo aplica artikel 31 lid 2 di “Het Landsverordening wegverkeer”, cu ta encera vehiculonan aki cu tin mas di 3 luna (90 dia) para na un di e wardanan , Cuerpo Policial por deshaci di nan.

Tene bon cuenta cu e dia menciona por tin oportunidad pa paga pa bay cu e vehiculo di motor of tambe firma un formulario pa por destancia di dje.

Corda cu e dia aki ta pa doñonan di e vehiculo di motor cu ta para na un di e wardanan menciona !

Tene na cuenta cu NO lo tin nuin vehiculo di motor na benta.

