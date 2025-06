Macuarima: Na tur Warda di Polis manera San Nicolas, Santa Cruz, Balashi y Noord tin vehiculonan manera auto y brommer. Esakinan sea pa un motibo of otro ta na un di e Wardanan aki. Awor a yega e momento pa e doñonan di e vehiculonan aki haya e oportunidad pa bin reclama nan auto/brommer.

KPA ta haci un yamada pa bin wak bo auto/brommer y busca esaki !

Aki bou nos lo menciona e orario y dia cu por haci esaki!

Noord y Santa Cruz: For di diahuebs 12 di juni te cu diasabra 14 di juni 2025, entre 9’or or di mainta te 2’or di atardi.

San Nicolaas y Balashi: For Diahuebs di 19 di juni te cu Diasabra 21 di juni 2025, entre 9’or di mainta te cu 2’or atardi.

Ora bo presenta na e warda di polis di Shaba/Noord, Santa Cruz y San Nicolaas, bo ta puntra pa e Chef van Dienst. Na warda di Balashi, bo ta puntra pa esnan di Bureau Beheer Vervoersmiddelen.

KPA ta haci un apelacion na tur hende pa trece e documentonan di e auto/brommer, pa por mustra cu bo ta e doño di encuestion. Sin e documentonan necesario nos no lo por entregabo e bek.

E documentonan ta: seguro, impuesto(nummerplaat) y rijbewijs valido.

Tene na cuenta cu mester paga e gastonan prome. Despues di a paga e gastonan pa e temporada cu e vehiculo a keda na un di e wardanan di polis, e ora ey bo por hay bo vehiculo bek. Forma di pago ta solamente Swipe. NO ta acepta placa cash.

E gasto ta conforme cu e Retributie- en Legesbesluit Korps Politie Aruba 2002 (AB 2003 no. 4):

Articulo 1

A.1. Transporta un vehiculo manera ta indica den articulo 29, lid 1 di e Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18): Afl. 75,–

A.2. Haci transporte di un vehiculo manera ta indica den e mesun articulo: Afl. 175,–

Pa warda un vehiculo den e lugar manera indica den articulo 30, lid 1 di e Landsverordening wegverkeer, pa cada vehiculo, pa cada dia: Afl. 25,–

Despues di e periodo aki na unda nos ta duna oportunidad pa busca e vehiculonan y abo NO a bin buske nan lo wordo destrui.