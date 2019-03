KPA ta buscando informacion di hit & run na Tanki Flip

Cuerpo Policial Aruba ta haci un yamada na comunidad pa yudansa, testigo of informacion tocante di un accidente serio di “Hit & Run” cu a tuma luga na Tanki Flip.

Awe e Sra. di inicial Q. ta luchando pa su bida despues di a wordo gedal pa un auto.

Departamento di trafico di KPA ta purbando di soluciona un caso di “Hit & Run” cu a sosode riba diadomingo 3 maart 2019 pa mas o menos 09:00 anochi despues di Parada Grandi di Oranjestad. Ariba e anochi menciona Sra. Q. biba na Tanki Flip number 3 a bay crusa caminda y a wordo alcansa dor di un auto.

Central di Polis ta haya un yamada riba e suceso aki y a manda autoridad necesario na e sitio. Na yegada di ambulance y polis por a nota un Sra. Grandi benta parcial riba caminda cu basta cla na cabes y curpa. Mirando e auto cu a dal Sra. Q. e chauffeur no a para y a opta pa sigui core bay y bandona e sitio. Pa mas investigacion a bay over na mira camara di siguridad di negoshinan riba Caya Ernesto Petronia.

A bin haya un video cu ta ilustra exactamente loke a sosode na momento di e accidente. Por mira cu un auto a dal Sra. Q y sigui core bay mientras cu dos otro auto mas patras di esun cu a come e “Hit & Run” ta hala un banda di e victima pa no trap’e y ta opta pa sigui core bay y no ta para pa brinda e prome auxilio.

Cualkier persona cu por a wak algo, bisiña cu a mira algo straño, garashi di drecha auto cu por a topa e auto of e dos autonan cu a wak esaki pasa e anochi aki, please bin dilanti.

Nos di Cuerpo Policial Aruba ta pidi pa cualkier persona cu tin informacion cu por yuda nos yega na esun cu a comete e “Hit & Run” pa tuma contacto cu nos pa asina nos por sigui cu e investigacion. Por tuma contacto cu nos Tiplijn na 11141, central di polis 100 of warda di Balashi 585-2500 puntra pa agente policial Sophia, Meyer of Croes.

