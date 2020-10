KPA: ‘Pueblo di Aruba no ta consciente riba ley di aglomeracion di hende’

Fin di siman ultimo atrobe por a toma nota di aglomeracion di hende riba caya na unda KPA atrobe mester a bay plama esakinan. Masnoticia a acerca KPA pa un reaccion riba con ta bayendo cu e controlnan aki y sr. Lito Lacle, vocero di KPA ta splica nos cu KPA ta haciendo nan debido controlnan, pero ta parce cu pueblo di Aruba no ta consciente ainda riba e leynan cu ta papia tocante aglomeracion.

Sr. Lacle a referi na Masnoticia riba Artikel 3.1, unda ta describi cu ta prohibi pa intencionalmente participa den grupo di cinco of mas persona riba caminda publico, parkenan publico of hardin, veldnan di deporte of beachnan. E ley tambe ta ilustra cu agentenan policial ta autorisa pa ordena cualkier persona cu ta den un grupo di hende manera referi ariba pa bandona esaki, tur hende ta obliga pa cumpli cu e ordenansa aki. Durante e temponan aki di pandemia e ley aki ta sigur vigente unda no ta permiti pa ta den un grupo di cinco hende of mas pero tog ainda cada pasa fin di siman polis ta haya nan mes obliga pa atende cu esaki. “Ta esey ta nos bay bin di e weekend, samenscholing”, sr. Lacle ta expresa.

Polis ta haya nan mes mastanto cu aglomeracion di hende na beachnan, Boca Catalina, stand plaats di Linear Park dilanti Talk of The Town, fiesta na cas dus hopi asistencia tambe pa muziekoverlast. Hopi asistencia tambe di polis ta wordo pidi pa draaimento cu auto y brommer. “Esey ta resalta den nos rapportan di polis”, sr. Lacle ta bisa. KPA ta laga sa cu nos tur tin un meta en comun, cual ta pa baha e cifranan di positivo activo, y pa logra esey nos mester sigui e protocolnan di DVG.

