Cuerpo Policial Aruba kier a concientisa y alabez avisa e pueblo di Aruba pa e fenomeno di “Mystery Shopping “cu ta lantando cabez un biaha mas.

Na aña 2020 Cuerpo Policial a haya casonan di Mystery Shopping. E tempo eynan recherche a haci nan investigacion pa cu esaki.

E aña aki un biaha mas kehonan a cuminsa drenta na Cuerpo Policial di e fenomeno aki un biaha mas.

T’asina cu KPA kier concientisa y avisa e pueblo di Aruba pa pone atencion pa cu esaki. E modus operandi ta como lo siguiente:

E persona cu ta asercabo pa traha p’e ta hack un cuenta di un otro persona y ta lanta placa for di dje. E persona ta wordo aserca via facebook pa un hende desconoci di un otro pais, cu ta propone na dje si e kier gana placa trahando pa nan compania.

E persona desconoci ta pidi e persona cu ta interesa den e trabou pa su cuenta di banco pa e por deposita e placa pa asina e por haci e compranan.

E placa cu supuestamente bo dunado di trabou ta pone ariba bo cuenta di banco, ela lanta di un otro cuenta di banco di otro hende. E persona cu haya e placa ariba su cuenta bancario su unico trabou ta di pasa pa un “Mystery Shopper” y bay cumpra I-tunes cards na diferente establecimento cu ta bende esaki.

Ora e tin e carchinan e mester djies manda e number (code) di e carchinan pa e persona desconoci aki via facebook. E persona tambe mester traha un rapport con ela haya e servicio di e lugar na unda e la cumpra e carchi etc. Suppose eta parti tambe di su trabao pa e por wordo paga pa su servicio.

Loke e persona no sa cu e placa cu a wordo poni riba su cuenta bancario a wordo horta for di cuenta di banco di un otro hende.

Asina e persona cu a kere cu e ta trahando pa un compania di afo ta bay over di trahado pa victima.

Basta persona local a bira victima/ sospechoso y a wordo deteni.

Pa es motibo aki KPA kier a manda e aviso aki pa tur hende tene bon na cuenta pa no cay den e trampa aki y paga tino pa no bira victima di “Mystery Shopping”.

Comments

comments