Korpschef nobo, Sr. Andrew Hoo, oficialmente instala

E ta un responsabilidad grandi pero cu un vision claro y un plan di maneho bon delinea, Sr. Hoo ta cla pa sirbi su pais. Awe diabierna a tuma lugar instalacion oficial di Sr. Hoo como Korpschef di Cuerpo Policial Aruba. Pa 8 aña largo Sr. Adolfo “Dolfi” Richardson tabata na e timon di KPA. Sr. Richardson ta cla pa tuma un funcion nobo den un departamento nobo. Awemainta den un forma special y oficial a haci e traspaso oficial y asina huramenta Sr. Hoo. Presente tabata t’ey Vice-Prome Minister di Aruba Sr. Otmar Oduber y Minister di Husitica Sr. Andin Bikker.

Un ritual di Cuerpo Policial Aruba pa haci un cambio di Korpschef ta bai den un protocol extenso y profesional. Tanto den huramentacion pero cambio di rang.

Historia

Sr. Hoo no ta un persona desconoci den nos comunidad. Mester menciona cu Sr. Hoo tin un trayectoria largo den husticia. El a cuminsa den Cuerpo Policial Aruba na aña 2001 pues e tin un diploma MBO politieopleiding niv. 4, Politie Academie te Appeldoorn, Bachelor Of Science Hotel Administration, Associate of Science Hotel Management y Executive Master of Tactical Policing major in General Leadership.

Sr Hoo, ademas di su experiencia tactico amplio y su estudio, tambe lo ser sostene door di un Chief of Staf nobo den persona di Sr. Silvio de Mey. Sr De Mey tambe ta un polis cu un trayectoria hopi largo den Cuerpo y hunto nan a completa nan estudio pa e titulo di Master den Tactical Policing. Agrega e dos polisnan ehemplar aki na e resto di e Korps Management Team ta crea un bloke solido, cu e experiencia y conocemento necesario pa duna nos comunidad e servicio y proteccion cu e ta merece.

Plan, maneho y vision

For di luna di maart, cu gobierno a anuncia cu lo bin cu un waarnemend Korpschef nobo, Sr. Hoo a cuminsa cu trabounan importante pa formula un plan di maneho nobo pa e Cuerpo. Cambionan importante ta tumando lugar y den e lunanan nos dilanti lo sigui mira mas cambio. Tanto den e maneho di e Management Team y tambe di e personal en general lo bai mira cambionan pa un miho KPA.

Tecnologia ta hunga un rol importante den Sr. Hoo su vision pa asina eleva e nivel di servicio na nos comunidad y tambe pa mehora y facilita e funcionamento di nos agentenan policial. Tur departamento lo haya e atencion debido pa nos coleganan por tin confiansa den e Team di Maneho nobo.

E retonan ta hopi pero ta Sr. Hoo su firme conviccion cu si tin un vision claro, boluntad pa traha den un spirito di cooperacion y un bon maneho, hopi por wordo logra. Tanto e pueblo y nos miembronan mester por sinti cu e trabou ta wordo hasi na un manera integro y profesional.

Comments

comments