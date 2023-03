Kooyman un biaha mas ta brinda su clientela un promocion special pa Dia di Himno y Bandera. Disfruta riba Diasabra, 18 di Maart for di 9:00 am te cu 2:00 pm 10% di descuento den henter e tienda*.

Probecha, riba un solo dia bo lo ricibi 10% di descuento riba bo compra di powertools, verf, accesorionan di decoracion, baño, lus y hopi mas. Pasa cerca nos, cumpra den un ambiente ameno disfrutando di dushi pasaboca ‘Rubiano riba nos dia nacional.

*No ta aplicabel pa Arctic Airco’s, kitchen cabinets, current specials, special orders, volume discounts, cement, lumber & board, rebar, welded mesh, roofing sheets & aluminum.

Cash & Carry only!