Wardakosta, Polis i otro outoridatnan kompetente lo bai aktua ku man firme riba laman i na nos

kostanan durante Fuikdag 2023. Meta di e kòntròlnan akí ta pa garantisá ku personanan ta

mantené nan mes na e medidanan ku Gobièrnu di Kòrsou a stipulá pa Fuikdag 2023.

Wardakosta ta informá doñonan di botonan di plaser, ‘charterboats’ i seadoo pa tene kuenta ku

e reglanan ku ta bálido pa e dia akí.

Abase di e medidanan, no ta permití benta di alkohol durante Fuikdag, no ta duna pèrmit pa

músika públiko riba vlὸt of pódium, tur boto ku ta partisipá na e evento aparte di nan

‘scheepdocumenten’, mester tin sufisiente vèst di salbabida abordo, esaki konforme e kantidat

permití di pasahero abordo, además artefaktonan apropiá di señal i flùit mester ta na bordo. Lo

tin kòntròl riba tur e rekistonan akí di boto dor di Haven en Veiligheid Inspectie i Wardakosta.

Ademas Servisio di Bombero ta efektúa kontrὸl pa loke ta sendementu di kandela abordo pa

preparashon di BBQ. Despues di 5’ or di atardi no ta permití pa sigui toka muzik i despues di 5’

or di atardi lo bai tin kòntrol severo na bahianan pa evita aglomerashonnan na playa.

No ta permiti e asuntu di hiba i trese hende, ku otro palabra hende ku tin nan propio boto so por

yega Fuikbaai. E medida aki ta nesesario pa motibu ku hendenan ku tuma ‘kabe’i boto’ ta keda

pegá na Fuikbaai sin por yega Caracasbaai mas. Konsekuentemente nan ta purba kana via

tereno privá di Barbara Beach pa yega siudat. Tur esaki unikamente ta kontribuí na mas kaos i

komo tal no ta keda tolerá.

Tur boto ku ta bin di otro pais i bin bishitá Kòrsou ta obligá di pasa imigrashon i Douane pa

‘klaar in’. Wardakosta, Kuerpo Polisial i demas outoridatnan kompetente i enkargá ku

mantenshon di òrdu públiko lo atendé debidamente kontra tur esnan ku no tene nan mes na e

medidanan menshoná.

Outoridatnan ku lo ta presente pa kòntrolá durante Fuikdag i duna asistensha riba e dia akí ta,

Wardakosta, Kuerpo Polisial, Haven en Veiligheid Inspectie, Brandweer, Santa Barbara

Security, Rode Kruis, Fundashon Kuido Ambulance Kòrsou i Citro.