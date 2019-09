Koningin Wilhelmina Kankerfonds Aruba tey pa juda tur patient cu ta sufri di e malesa di Cancer na Aruba

Koningin Wilhelmina Kankerfonds ta juda Fundacion Prostaat di Aruba. E fundacion aki a lanta na aña 2012 y te dia di awe nan ta activo y esaki ta di aplaudi y mas cu claro Wilhelmina Kankerfonds ta apoya nan den tur nan campaña cu nan ta bai hiba pasobra e campaña aki ta pa conscientiza cada cabayero den comunidad. “Ki ora cu mi bisa tanten cu e no bati na bo porta, bo no ta haciele caso. Y e ora ey ta miho pa bo ta na tempo”, Sra. Lillly Prince, president di Aruba Wilhelmina Kankerfonds a declara. E president di Wilhelmina Kankerfonds a sigui bisa cu nan ta enfatiza pa semper ta na tempo pa tur sorto di Cancer cu presenta. Un hende mester conoce su curpa y sea consciente y apoya bo famia na e momento cu e ta confrontando e situacion y sigur no lage bai su so dokter, pasobra hopi biaha e ta tende mitar y defacto loke ta combini’e e ta tende. E patient semper ta bisa tur hende cu e ta bon y esakinan ta e motibonan cu Wilhelmina Kankerfonds ta sigui apoya y naturalmente akibanda nos tambe cu na e momento cu un persona ta confrontando e problema aki, Koningin Wilhelmina Fonds tey. Si ta e caso cu e patiente mester bai den exterior y bo acompañante tin cu bin bek debi cu e mester bai traha, Wilhelmina Kankerfonds ta paga pa e segundo compañante bai. Tur loke Wilhelmina fonds haci ta gratuito cu ta danki na Dios y na comunidad Arubano pasobra si comunidad no duna e apoyo ey, e judansa no por bini. Koningin Wilhelminafonds ta percura tambe cu si e patient tin mester di transporte for di cas pa dokter of pa hospital, bo por haya esaki tambe gratis dor di Wilhelmina Kankerfonds. Y tambe si mester di un psicologo, tambe esaki ta wordo duna dor di Wilhelmina Kankerfonds. Y si mester jega na ora cu Sciencia bisa cu ta akinan cosnan a jega, Wilhelmina Kankerfonds ta comberti e kamber den un kamber estilo hospital y asina atende e patient tambe. “Pesey nos ta desea Fundacion Prostaat Aruba hopi exito. Pasobra tantent cu Cancer no bati na bo porta, bo no ta haci casi di dje. Pues sea consciente”, Sra. Lilly Prince, presidente di Wilhelmina Kankerfonds, a declara.

