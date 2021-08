Koningin Wilhelmina Fonds ta invita bo pa su Bingo Fundraising

Koningin Wilhelmina Fonds lo tene su Bingo Fundraising diabierna awor dia 6 di agustus pa 7or di anochi. Ya ta dos aña consecutivo cu Koningin Wilhelmina Fonds no por a tene su colecta anual door di e pandemia pero si a sigui brinda tur servicio na nos comunidad.

E fundacion lo recauda fondo e aña aki pa medio di un tremendo anochi di Bingo presenta pa Bingo Aruba. E bingo aki lo consisti di 10 wega pa solamente 10 florin. En total lo tin 5500 florin na premio y e Bingo ta wordo transmiti via television na Canal 48, via Youtube di Bingo Aruba, via radio Bo Guia 88.9FM y tambe via e Facebook di Bingo Aruba.

Tuma contacto cu Koningin Wilhelmina Fonds pa bo carchi. Por whatsapp of yama 5937227 y por pasa tambe na nos oficina na Spinozastraat 9.

