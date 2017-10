Koningin Wilhelmina Fonds sorprendi cu un bunita donacion

Maritza Odor, un miembro di e Comision di Medio Ambiente, Salud y Siguridad di La Cabana Resort, recientemente a sorprende Lupina Croes di Koningin Wilhelmina Fonds cu un cheque di Awg 2,500.00, e resultado di un evento special di fundraising cu a wordo organisa pa e comision.

E contribucion a bin na un bon momento, segun Croes, kende ta un boluntario incansable di e Fondo di Cancer, ya cu e grupo di habitante Arubiano cu mester di ayudo di e fondo ta creciendo, paralelo na e gastonan envolvi.

Entre e gastonan cu a aumenta substancialmente, transportacion di pashent pa facilidadnan di tratamento, pasashi di aerolinea pa Colombia y pa Hulanda pa proceduranan specialisa y gastonan di esnan cu ta acompañando nan sernan stima durante tratamento den exterior. E aumentonan aki ta poniendo un stress financiero riba e fundacion.

Segun Croes, esaki no tabata un un bon aña pa e Fundacion di Cancer, fondonan ta schaars, y e organisacion independiente, cu no ta ricibi subsidio, ta conta riba coleccionnan anual riba caya y otro iniciativanan comunitario, pero ta luchando pa mantene e nivel di servicionan di sosten cu ta rekeri.

E fundacion, sinembargo, ta sumamente agradecido na e comunidad Arubiano generoso, pero lamentablemente, e fondonan recauda ya no ta cubri e gastonan anual mas.

E resort su Comision di Medio Ambiente, Salud y Siguridad asina tambe ta haci un apelacion humilde na tur otro resort y negoshi riba nos isla pa sigui sostene e Koningin Wilhelmina Kanker Fonds, ya cu e ta un bon causa, yudando mucha, hende muhe y hende homber den nos comunidad cu ta batayando contra cancer.