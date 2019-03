KOMA MODELS ta busca modelo homber y muhe

E casting lo ta dia 10 di April na Trash By Ronchi.

E agencia mas renombra di Aruba, KOMA Models, dirigi pa Ronchi De Cuba, a caba di anuncia cu nan a habri registracion pa modelo masculino y femenino. Esunnan interesa pa participa na e casting di e agencia por registra na TRASH Store. A anuncia tambe cu no mester paga nada pa participa na e casting y cu esaki ta un casting casual caminda cu hobennan interesa por participa y haci pregunta di modelahe. “Na nos isla modelahe ta un hobby. E ta un forma pa expresa bo mes sanamente y pa siña con pa traha cu fotografonan y cana ariba pasarela” ta locual Ronchi De Cuba a duna di conoce. E casting lo ta na TRASH Store dia 10 di April di 7pm pa 8pm. KOMA Models kier mira ambos hende homber y hende muhe di 15 aña bay ariba. Pa locual ta trata estatura minimo esaki ta 1.70mtr pa hende muhe y 1.75mtr pa hende homber. A duna di conoce cu e agencia kier mira hoben y adulto di diferente look mirando cu e model agency ta conoci pa su variedad di look cu e ta representa. Esaki sigur ta algo cu KOMA Models kier mantene. “Nos agencia semper a representa e miho modelonan di Aruba y awor ta buscando e proximo top modelonan di nos pais. Diversidad semper a hunga un rol importante den e forma cu nos ta selecciona modelonan pa representa y esaki sigur lo keda nos ingrediente principal” Ronchi ta informa. Pa mas informacion por direct message ariba Facebook na @komamodels of ariba Instagram na @komamodelsaruba

