Kofi Annan, ex secretario general di ONU a fayece

GINEBRA , Suiza (AP) — Kofi Annan, un di e diplomaticonan mas famoso di mundo y un simbolo carismatico di Nacionnan Uni cu a subi te yega na comberti su mes den e Prome Secretario General Africano di raza negro, diasabra a fayece na edad di 80 aña. Su fundacion a anuncia den un tweet cu e fayecimento a tuma luga na Suiza, bisando cu Annan a muri despues di un malesa cortico, no specifica.

“Unda cu tabata tin sufrimento of necesidad, el a extende su man y tabata tin un impacto riba hopi persona cu su compasion profundo y empatia”, el a afirma e fundacion.

Presidente di Ghana, tera unda Annan a nace, a tweet: “Mi ta haya consolacion den e hecho di cu, despues di a papia cu e casa di Annan, Nane Maria, mi a haya e informacion cu el a muri pacificamente den su soño”.

Annan a pasa practicamente henter su carrera como funcionario di Nacionnan Uni. Su estilo aristocratico, su elegancia di temperamento fresco y su inteligencia politica a yuda guia su ascenso te bira e di septimo secretario general y e di prome contrata for di paden di e organisacion mes.

El a cumpli dos mandato como secretario general di ONU, for di 1 di januari 1997 pa 31 di december 2006, cabando casi na mita caminda ora cu e y ONU a wordo premia conhuntamente cu e premio Nobel di Paz na 2001.

Durante su mandatonan Annan a presidi algun di e pio fracasonan y escandalonan di e organsimo mundial, un di e periodonan mas turbulente desde su fundacion na 1945. E desafionan for di e principio a oblig’ e pa pasa gran parti di su tempo luchando pa restaura e reputacion mancha di e organisacion.

Sin embargo, e prestigio moral perdurabel di Annan a keda casi ileso den gran medida, tanto pa su carismo como pa a negocia cu e mayoria di e potencianan di mundo.

Despues cu el a retira di Nacionanan Uni, el laga atras un organisacion global hopi mas energetico y comprometi pa mantene di paz y e lucha contra di pobresa, estableciendo e marco pa e respuesta di un Nacionnan Uni di siglo 21 door di e atrocidadnan masivo y su enfasis den derechonan humano y e desaroyo.

“Kofi Annan tabata un forsa cu tabata un guia pa e bon caminda”, e actual secretario general di ONU, Antonio Guterres a bisa. “Cu’n tristesa profundo mi a haya sa awe di su morto. Den hopi sentido, Kofi Annan tabata Nacionnan Uni. El a subi di rango pa dirigi e organisacion pa e milenio nobo cu’n dignidad y determinacion inigualabel”.

Incluso pafo di oficina, Annan nunca a bandona e orbita di ONU completamente. El a regresa den funcionnan special, entre nan e tabata e enviado special di e Liga Arabe y Nacionnan Uni pa Siria na 2012. El a sigui di ta un defensor poderoso di e causanan global a trabes di su funcion homonima.

Annan a tuma e riendanna di ONU seis aña despues di e colapso di Union Sovietico y el a presidi e organisacion durante un decada unda cu mundo a uni contra terorismo despues di e atakenan di dia 11 di september 2011 y cu despues a keda dividi profundamente durante e guerra di Merca contra Irak.

E relacion cu Merca a pone na prueba como lider diplomatico mundial.

“Mi ta kere cu ta e momento di mas scur cu tabata e guerra di Irak y e hecho di cu nos no por a stop e”, Annna a bisa den un entrevista cu e revista TIME na februari 2013 cu motibo di e publicacion di su buki, “Interventions: A Life in War and Peace”.

