Bo por a tende mas cu un biaha loke koffie ta yuda bo baha peso. Es mas, den e dietanan di bahamento di peso hopi biaha e ta parse remedi milagroso. Sinembargo, leu for di yuda nos mehora nos liña, algun por pone nos salud na peliger. Nos ta corta bo e berdad tocante koffie y baha peso.

E idea cu koffie ta yuda baha peso tin aspecto cu si ta berdad y otro cu no ta berdad y cu, sin duda, bo mester conoce. E bebida stimulante aki ta ideal pa inclui den un dieta varia y balansa.



Sinembargo, no cay den e eror di bebe varios kop di awa pa dia, sperando asina perde vet. Al contrario, esaki lo no ta nada saludabel.

Tene na cuenta cu pa baha peso sin pone bo salud na peliger ni sufri den e proceso, ta miho pa bo planifica un dieta balansa cu un nutricionista. Ademas, bo mester haci ehercicio fisico regularmente y sosega apropia.



Ta berdad cu koffie por kita mi hamber?Nos ta hopi cu no por biba sin koffie, sin un kop di mainta cayente cayente y adictivo. E ta un bebida di tradicion ancestral, cu hopi beneficio:

E ta un psicoactivo excelente, capaz di mehora hopi di nos funcionnan cerebral.

Ademas, koffie ta posee micronutrientenan manera vitamina B2, B5, magnesio, potasio, niacina (aunke den cantidad modera).

E ta yuda optimalisa e funcionnan y salud di e higra.

E ta yuda nos proteha nos mes contra hopi malesa di curason, aunke e tin algun efecto secundario tambe, estudio ta bisa.

Investigacion riba koffie y e disminucion di apetit

Un di e creencianan mas extendi ta cu koffie ta ideal pa combati hamber, perfecto pa bebe den ora largo y asina evita cu nos caba cu pica algo. Esaki ta berdad? No completamente. Nos ta splica bo:

Den un estudio cu a tuma luga na Australia p’e revista Apettite a sigui un grupo di 100 persona durante un aña, pa conclui cu koffie no ta afecta den nada e disminucion di apetit. E unico cu a logra baha e sensacion di apetit pa un ora y mei tabata e “koffie decaf”. Sinembargo, a keda observa cu e personanan cu ta bebe e variedad aki ta bebe mas cu tres kop pa dia. Asina ta resulta den otro efecto secundario no saludabel.



E simple echo di come un appel entre e oranan ta ofrece un saciedad hopi mas halto cu un cup di koffie decaf. Mientras e ultimo ta kita nos hamber pa un ora y mei, un appel berde ta hacie pa tres ora. Ademas, e ta hopi mas saludabel.

E efecto principal di koffie ta pa stimula e sistema nervioso central, di manera cu e ta pone nos na alerta y activa nos. Sinembargo, e no ta logra reduci e sensacion di hamber.

Tin un otro aspecto curioso cu ta bal la pena di sa: no tur hende ta metabolisa koffie di e mesun manera. Dependiendo di e caso, ta activa cierto neurotransmisornan cu por “lanta” uno y “drumi” otro. P’e motibo aki, algun hende ta bon pa bebe koffie pa reduci dolor di cabes. Na contraste, p’e otronan, e ta actua como un trigger. Pues, e cos mas indicado ta cu ta bo mes ta dicidi si bebe koffie ta yuda bo of no.



Aspectonan den cua koffie ” si ” por yuda baha pesoDen ningun caso nos mester limita nos mes na bebe mas cu tres kop di koffie pa dia cu e idea di baha peso. Bo no ta kere cu bebe “koffie decaf” ta un excuus pa aumenta e consumo diario. Manera bo sa, bebe hopi cafeina por causa insomnio (problema di drumi) te cu trastorno di ansiedad of iritabilidad. P’esey, tuma esaki semper cu moderacion.

Nos ta indica bo awo den cua aspecto koffie por yuda nos baha peso:

Koffie ta contene termogenico, cu ta yuda nos activa metabolismo y, na su turno, aumenta e temperatura di curpa. Si nos sigui un dieta adecuado y un bida activo, koffie por ta un complemento ideal pa promove perdida di vet corporal.

Aunke esaki ta depende di cada organismo, ta bisa cu e momento mas apropia pa tuma esaki ta mainta. Asina, e ta duna nos energia y un estado mental adecua pa cuminsa e dia cu optimismo. Tur esaki por “faborece” nos pa perde peso dia pa dia.

Ademas di koffie, tin otro bebida cu tambe tin e substancianan termogenico aki manera, por ehempel, te cora, te berde, maca of guarana. Bo por tuma nan tambe den ora di mainta.

No ta bon pa exagera nos consumo diario di koffie. Efectivamente e por yega na un momento cu por genera mas peliger cu beneficio.

Si bo kier perde peso na un manera saludabel, come berdura por ta un bon alternativa. E ta hopi rico den antioxidante y positivo pa dieta pa baha peso, maske ainda mester di mas estudio riba esaki.

Corda cu pa baha peso no ta apropia pa inclui hopi sucu, crema of lechi completo. E miho ta pa bebe cafeina sin hopi “caloria extra”. Un biaha mas, consulta cu un nutricionista pa tuma e pasonan apropia y na un manera sigur.