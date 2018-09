‘Know your rights’ un proyecto di Plataforma Hobennan Profesional

Plataforma Hobennan Profesional a hasi dos siman caba cu ta activo brindando servicio na comunidad di Aruba. E ‘Tienda di Ley’ cu recientemente a wordo inaugura ta hayando su debido atencion di nos comunidad. E di dos siman a registra un aumento di casonan basta remarcabel. Ciudadanonan cu a bini pa haya asistencia ta haya e oportunidad di presenta nan problema legal of hasi nan pregunta na e huristanan den opleiding. Si esaki ta algo cu tin un cierto nivel di complexidad, esaki ta wordo consulta cu coleganan cu mas experiencia riba e tereno.

Plataforma kier anuncia na comunidad di Aruba cu dentro di poco lo lansa un otro projecto cu ta complementa e actividadnan di ‘Tienda di Ley’. E projecto jama ‘Know your rights = Sa bo derecho’. Semanalmente lo trata na publica articulonan relaciona cu topiconan cu ta manifesta nan mes constantemente den nos comunidad. Pa medio di e relatonan informativo comunidad lo bai wordo manteni na altura di nos leynan y nan derechonan.

Den cuadro di e proyectonan ‘Tienda di Ley’ y proyecto ‘Know your rights’ a habri un pagina di Facebook pa asina comunidad por sigui tur e desaroyonan di Plataforma Hobennan Profesional di serca. E pagina yama ‘Plataforma Hobennan Profesional’. Comunidad di Aruba ta invita pa sigui e movecionan di e pagina aki. Adicionalmente e pagina social lo inicia cu mini postsnan informativo cu ta pone enfasis riba cierto articulonan di nos leynan.

Plataforma Hobennan Profesional ta recorda comunidad di Aruba cu e ta bon bini tur diasabra entre 2 pm- 4 pm na e ‘Tienda di Ley’ pa asistencia huridico gratuito of pa asistencia den e proceso pa yega na un trabou. E team di huristanan den opleiding lo ta cla pa brindabo conseho gratis of dunabo instruccion con pa continua cubo caso.

