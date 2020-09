Knops: Aruba lo a haci miho si nan lo a papia cu nos enbes di papia tocante di nos den publico

Comunicado di prensa di Raymond Knops: Despues di mi conferencia di prensa digital di ayera merdia, a sali den medionan cu Aruba ta bay fia pisa riba mercado di capital local, esta maximo 400 miyon florin. Mi ta haña esey hopi remarcabel, pasobra nos prestamo – cu duracion di 7 aña – ta bay acompaña cu un porcentahe di interes figo di 5,3%, mientras cu tanten no ta paga nada bek. Esaki ta nifica cu Aruba ta pone un carga di 21 miyon florin na interes anual riba lomba di su poblacion, algo cu absolutamente mi no ta compronde. Pasobra con bo ta splica ciudadanonan di Aruba cu den e tempo di coronacrisis aki cada ciudadano, e proximo 7 añanan, ta perde casi 1400 florin.

Banda di esey e debe di estado ta aumenta te na mas ku AWG 5 biyon of un quota di debe di BBP di 127% . Ademas mi ta puntra mi mes e ora ei: como pais bo kier ta entre e top dies paisnan cu debe estatal mas haltu? Bo kier compromete e futuro generacion di e forma aki cu e problema? Anteriormente mi a lesa cu Prome Minister Wever-Croes a indica cu, no obstante tur dificultad na Aruba y den mundo, mester keda mantene confiansa cu Aruba lo sali mas fuerte for di e crisis aki. Mi ta di opinion cu esaki no ta e manera corecto pa sali mas fuerte for di e crisis aki. Aruba lo a hasi mihor si nan lo a papia cu nos enbes di papia tocante di nos den publico.”

Comments

comments