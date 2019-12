KN Andrews Advent School tin caminata di 5 Kilometer

Riba Diadomingo 15 di December 2019, J.N. Andrews Advent School, lo tene un caminata di 5 kilometer. E caminata aki cu ta ser teni pa di tercer biaha, lo hiba como nomber Krav Walk San Nicolas 2019 y lo ta di 8:00 pa 9:30 di mainta. E mainta lo cuminsa cu un demostracion di e arte marcial Krav Maga, caminda participantenan lo wordo en curasha pa ta parti di e actividad aki. Despues di esaki, lo start sali for di e tereno di scol y lo cana un ruta den becindario pa termina bek na J.N. Andrews Adventschool.

Participacion na e caminata aki ta solamente 5 Florin pa persona y lo tin como meta pa recauda fondo pa e scol. J.N. Andrews Adventschool na aña 2020 lo ta existi 50 aña y ta un scol dinamico cu ta forma muchanan segun principionan Cristo Centrico di Adventistanan di Shete Dia. Pa mas informacion of pa cumpra carchi pa e caminata, por tuma contaco cu nos scol pa medio di nos cabesante Sra. Glennys Lugo-Montero na telefon 584-9779 of 592-0579 of via nos email adres cu ta [email protected] Nos adres ta Caya Jose Geerman 83 y nos ta situa pabou di EPB San Nicolas. Nos ta gradici bo(so) di antemano pa cualkier eventual forma di cooperacion. Dios bendiciona bo (so) generosidad cu nos scol.

Comments

comments