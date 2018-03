Kly Eye Care lo ofrece servicio profesional crioyo

Dia 6 di Maart a tuma luga e apertura oficial di e Centro Kly Eye Care situa na Solito 116, local 1 banda di ILO Kitchen y In Line Style. Ortophist Yourainne Kelly, propietaro di KLY Eye Care ta splica tocante nan servicionan profesional pa cuido di bista.

Na KLY Eye Care e cliente por check su presion di wowo, retina, y check bista di baby y hende grandi entre otro.

Tambe dr. Yourainne Kelly, ortophist y propietario di e establecimento ta splica cu KLY Eye Care ta ofrece un stock amplio di marcanan di bril special pa mucha y hende grandi, como tambe contact lens, den nan establecimiento. KLY Eye Care ta haci e diferencia cu su servicio profesional crioyo y e glasnan tambe ta wordo produci den forma local.

E prijsnan tambe lo ta mas atractivo door di esaki y e monturanan lo tarda maximo 1 siman ya cu nan ta elabora den forma local anto e ora no lo mester keda warda mucho hopi manera den otro optica.

Despues di un siman cu e optica Kly Eye Care a habri caba nan lo kier purba di setup tur cos y laga tur hende conoce e luga y drenta den mercado, caminda cu tin hopi pa ofrece na comunidad y lo por tuma contact riba facebook Kly Eye Care of yama na 5869211 y 5921999 via whatsapp tambe.

Kly Eye Care lo tin especialidad pa traha riba e bista di e mucha for di chikito y esaki lo ta hopi importante pa haci chekeo di trempan na e mucha. KLY Eyecare lo ofrece tur solucion pa problema cu bista ya sea bril, check retina of spaar e tempo cerca doctor di wowo y Kly Eye Care lo por manda e pashent cu henter e estudio medico cla pa e doctor di cas.

Pa ultimo Kly Eye Care ta traha cu tur seguro medico na Aruba inclui AZV y ta ordo pa pasa cuminsa haci chekeo di bista.

Comments

comments