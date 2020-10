KLM su ultimo avion 747 a aterisa na Schiphol

E ultimo avion KLM Boeing 747 a haci su aterisahe na Schiphol ayera nochi, KLM awor lo retira e uzo di e avion aki. E modelo 747-400M, cu number di registracion PH-BFV a wordo traha na 1999. El a wordo diseña door di Boeing, anto tabata na servicio pa 21 aña.

Originalmente a wordo planifica pa retira e KLM 747 na final di 2021. Esaki a cambia ora cu Coronavirus a dal Hulanda, y KLM a acelera nan schedule, bisando cu nan lo retira nan seis 747 for di servicio na final di Maart 2020 mientras e number di pasahero tabata cay.

Despues nan a dicidi di keda cu tres di e avionnan aki pa uza manera ‘medical airlift’ entre China y Hulanda.

An ode to the 747! Thank you for being our Queen. 👑✈️ pic.twitter.com/W0e3QYz4nz

— KLM (@KLM) October 25, 2020