Reino: Buelo di KLM pa Surinam a desvia pa Guyana Frances pa motibo di toren di control sin tripulacion!! Un avion di KLM for di Amsterdam pa Surinam a desvia pa e bisiña Guyana Frances diaranson atardi ora local pa motibo cu e toren di control tabata sin tripulacion.

Varios controlado di trafico aereo a yama meld malo, asina Minister di Transporte di Surinam, Raymond Landveld, a confirma durante un rueda di prensa.

Pa atende e scarsedad di controladonan di trafico aereo, a desplega 13 stagiaire. Un helicopter a wordo manda pa bula controladonan di trafico aereo pa nan stacion di trabou. Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, popularmente conoci como Zanderij, ta situa mas cu 40 kilometer for di e capital di Surinam, Paramaribo. “Esey ta loke nos kier: pa nan bay traha, kizas cu tapaboca, pero pa tin un hende den e toren ey,” Minister Landveld a broma. E sector di aviacion di Surinam tambe ta confrontando otro retonan. Avionnan certifica den e pais ey no tin mag di bula mas pa destinacion denter di Union Europeo. Guyana Franses ta participa den e buskeda di solucion.