Kiwanis Young Professionals Aruba a presenta: A Night of Glamour, The GoldMine Era

Despues di simannan di preparacion y anticipacion, Dialuna April 30, 2018, Kiwanis Young Professionals Aruba (KYPA) a tene nan evenemento pa recauda fondo ‘A Night of Glamour: The GoldMine Era’.

E anochi diferente y unico aki a tuma lugar na Plaza Padu caminda cu esnan cu tabata presente por a disfruta di un anochi yena cu ambiente cu entretenimiento di DJ Sky, e bandanan local cu ta Buleria y D’-Licious y tambe como sorpresa Aruba su Soca Monarch, T-Money Tony Mingo, Maryann Geerman-Rodriguez, Ezra y tambe “It’s All About Love” Freddy Rasta cu a sa di anima e publico completo y asina duna e evento un toque peculiar. Kiwanis Young Professionals Aruba kier a tuma e oportunidad aki pa asina gradici sigur e companianan cu a sostene e evento aki y cu tambe a hasi esaki posibel y contribui por medio di paketenan ofreci. Un danki na Deloitte Dutch Caribbean, Renaissance Aruba Resort & Casino, Aruba Airport Authority N.V., RBC Royal Bank, Johnson’s Enterprises N.V., CIBC FirstCaribbean International Bank, ENNIA Feel secure, Banco di Caribe, Setar N.V., Aruba, CMB Caribbean Mercantile Bank N.V., Ace Hardware, WEB Aruba N.V., NotarisKantoor Rodriguez-Taekema, Dr. Casper Lacle, Refineria di Aruba N.V., Caribbean Overseas Ltd., The Ritz-Carlton, Aruba, Aruba Bank N.V., Bright Bakery. Tambe KYPA sigur kier a manda un palabra di danki na e companianan cu a sostene e evento aki di comienso y tabata encarga cu e parti di setup cual ta Elite Productions & Entertainment, Click Print Aruba y tambe Tropical Bottling Company por medio di su producto Grey Goose.

KYPA ta hopi agradeci na un y tur cu a contribui na e evento aki paso ta por medio di e fondo recauda na e eventonan aki, KYPA ta logra ehecuta diferente proyectonan durante aña. Dos proyecto cu sigur lo wordo realiza den e siguiente simannan ta un documentario di e tema di ‘Human Trafficking’ cu ta un colaboracion entre KYPA y Switch Foundation pa asina concientiza nos comunidad y specialmente e hobennan. E otro proyecto lo ta Placa Chikito cu ta un programa pa asina educa y concientiza e muchanan con pa maneha placa na un manera mas eficiente y efectivo por medio di lesamento. E proyecto aki ta hunto cu un di Aruba su autornan mas popular. Un biaha mas, masha danki y nos ta sigur cu e siguiente evento lo ta uno diferente y yena cu ambiente un bes mas.

