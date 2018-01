Kiwanis Masquerade Party ta back riba un diabierna

Kiwanis Club of Palm Beach a tene un press conference na Aruba Bank, cu lo contribui cu e club di servicio pa sostene nan meta pa recauda fondo pa yuda esunnan den necesidad den nos comunidad, pa asina por anuncia e di 21 Annual Masquerade Party. Kiwanis Club of Palm Beach, un biaha mas lo ta organisando nan Masquerade Party, cu tur aña ta wordo cataloga como e fiesta di aña y e hottest party in town. Y manera custumbra, e fiesta lo bay ta yena cu sorpresa y ambiente. E fiesta aki lo bay tuma luga 9 di februari 2018 na Renaissance Convention Center y lo cuminsa 9:30PM y lo termina 2:30AM. E carchinan lo tin un balor di AWG 400.00 pa pareha caminda tur e fondonan recauda cu e Masquerade Party di Kiwanis Palm Beach lo bay bek den nos comunidad.

E bandanan pa e Masquerade Party lo ta Tsunami, ‘N Fuzion y Robert Jeandor y su Solo Banda Show. E great di e fiesta tambe ta e hecho cu lo tin entretenimento pafo di e Renaissance Convention Center cu lo keda como sorpresa. No por keda sin menciona e popular “Ora Loca”, pa cual e Masquerade Party ta bon conoci pe tambe. Sin laga afo e super decoracion cu lo bay transforma e Convention Center den un luga unico.

E Masquerade Party ta un fiesta “Open Premium Bar”, pues nada di cash bar of tokens, y Premium Snacks. Tambe lo sirbi e famoso corn chowder soup. Ta e fiesta di aña cu bo no tin cu bin cu cartera. No lo falta tampoco e fabuloso doorprizes y tampoco premionan pa e diferente disfraznan.

Pues…..si bo no tin bo carchi ainda, busc’e lihe cerca cualkier miembro di Kiwanis Club of Palm Beach of comunica cu nos via e medionan social, cu e den e caso aki ta nos Facebook page www.facebook.com/kiwanispalmbeach. E fiesta ta conoci pa sold out lihe y tin añanan simannan prome cu e fecha, pues probecha reserva y cumpra bo carchi tempran.

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di boluntario dedica na cambio mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecemento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas informacion di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na www.facebook.com/kiwanispalmbeach.