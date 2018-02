Kiwanis Divisional Council meeting tabata un exito rotundo

Durante fin di siman Aruba tabata cede di 2 “Divisional Council Meeting” pa e aña Kiwanistico 2017 -2018. Ta trata aki di e reunion di 6 pais; Curacao, Surinam, French Guyana, Martinique, Trinidad & Tobago y Aruba mes, un total di 14 club di Kiwanis cu ta forma parti di Division 26 “Tradewinds” di Kiwanis International. A reuni pa trata puntonan di atencion pa e division como tambe di Kiwanis International, intercambia ideanan y e clubnan a duna un report di nan progreso den e kwartal cu a pasa y e proyectonan cu lo ser realisa den e proximo lunanan nos dilanti. E “Divisional Council Meeting a conta cu presencia special di “Governor di Eastern and The Caribbean District of Kiwanis International” Sr Robert “Bobby” MooYoung.

Riba diabierna e prome dia di e conferencia tabatin diferente tayer sumamente interesante y educativo cu a wordo duna pa e expertonan di Aruba entre nan; Ruben Goedhoop, Daniel Tecklenborg y Diederik Kemmerling. Kiwanis Young Professionals Aruba a duna un presentacion di e proyecto “Human Trafficking” cual proyecto nan ta realisa hunto cu Switch Foundation.

E reunion general a tuma lugar diasabra mainta den Alhambra Ballroom cu asistencia di e miembronan di Kiwanis local como esnan di exterior. E invitadonan special pa e reunión aki tabata miembronan di e nuebe “ Service Leadership Program” cu e tres clubnan di Kiwanis na Aruba ta patrocina pa asina nan tambe por experiencia un reunión importante asina.

Gobernador Sr. Robert MooYoung a hiba un discurso elocuente riba diferente topico den e districto. Durante e reunion general Karem Rasmijn y Darrel Farro tabatin e honor di wordo instala como miembro di Kiwanis Young Professionals Aruba door di gobernador Sr. Robert MooYoung. Como tambe André Kelly a wordo elegi como “Lieutenant Governor” pa e aña Kiwanistico 2018-2019 y a ricibi e tradicional sombre di “LG Elect” door di nos actual “Lieutenant Governor” sr Giantonio Muller.

A sigui diasabra anochi cu un recepcion den e tema di 60’s na “House of Mosaic” cu presentacion special di Kiwanis Band cu su integrantenan ta e miembronan di e clubnan di Kiwanis na Aruba. Durante e anochi unico aki e famia di Kiwanis a wordo sirbi un cena exkisito y despues a disfruta riba e ritmo di Kiwanis Band. Como e ciere di “Divisional Council Meeting” a organisa un actividad unda e participantenan tabatin e oportunidad pa explora Aruba. E bishitantenan a haya oportunidad di cera conoci cu e centro cultural di Aruba, San Nicolas. E miembronan di Kiwanis a haya oportunidad pa admira tur e muralnan na San Nicolas como tambe pa saca potret di nan. E splicacion di e muralnan como e edificionan histórico a wordo duna door di Kiwanian Tyson Lopez.

Finalmente tur miembro a participa den un tayer di pintura na Cosecha. Akinan e talento artistico di e miembronan a wordo revela. Despues di e tayer, a cera e weekend cu un delicioso BBQ crioyo.

