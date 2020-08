Kiwanis cu proyecto di “ Back to School “ pa 80 mucha

E aña aki un biaha mas, Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach, Kiwanis Club of Young Professionals Aruba y Kiwanis Club San Nicolas a uni forsa pa asina ehecuta nan proyecto di ‘Back to School’ pa muchanan den necesidad. E aña aki, cada club a escohe un scol basico y asina a haya un lista di mucha di e scol pa bin na remarca pa forma parti di e proyecto. E scolnan cu a wordo escohi ta: St. Aloysius School, Colegio Felipe B. Tromp, Fatima College, Commandeur Pieter Boerschool y Colegio Laura Wernet.

Den añanan anterior, e miembronan di Kiwanis lo a compaña e muchanan escohi pa haci compra di nan paña y tambe lo a organisa un actividad recreativo despues di haci compra. Mirando e crisis cu nos isla ta pasando aden door di COVID-19 y e medidanan preventivo di salud y higiena impone door di Gobierno, e aña aki e miembronan no por a bai haci compra cu e muchanan. Na luga di esaki, e muchanan a haya un certificado pa asina nan por bai haci compra cu nan mayornan. E miembronan di e clubnan a sea entrega e tasnan na cas di e muchanan of a entrega e tasnan na e cabesante di e scol pa asina esaki wordo entrega na e muchanan.

Un total di 80 mucha a ricibi ayudo cu nan articulonan pa cuminsa e aña escolar nobo.

Cada mucha a ricibi un tas yena cu articulo di scol manera: pen, potlood, stift, schrift, etc. Ademas e proyecto aki a cubri tanto uniform como tambe jeans, keds, mea y paña interior. Pa juda proteha e muchanan, cada un di nan a hanja un mondkapje como tambe un hand sanitizer

E organisacion di e evento tabata na encargo di un comishon di miembronan procedente for di e 4 clubnan di servicio. E aña aki ta e prome biaha cu e Kiwanis club mas nobo na Aruba tambe a participa den e proyecto aki, esta Kiwanis Club San Nicolas. E gasto di e evento a wordo cubri cu fondonan cu e clubnan di servicio ta recauda durante aña como tambe pa medio di patrocinio y colaboracion cu diferente empresa na Aruba.

Kiwanis kier a tuma e oportunidad aki pa gradici tur esnan cu den un forma of otro a sa di contribui na e evento. Alabes e 4 clubnan di Kiwanis na Aruba kier a desea tur studiante un exitoso aña escolar 2020-2021 yena cu hopi energia, bendicion y sabiduria.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo.

